Эл-починно: Сделанное подобное заявление вовремя, могло спасти тысячи жизней, не только украинцев.
Ну Саба же говорил - никаких компромиссов, только жесткое рубилово. Видать его там слушают. Так же само могли и Крыму платочком помохать, ещё в 14-м, все те, кто за него помирать не готов. Саба таких презирает.
maxsaf: Выборы или референдум - это мирные процессы. Так что мимо.
Для этих мирных процессов нужно прекращение огня! Уже подсчитали с начала бурной деятельности Трампа, было 6 предложений о прекращении огня, Украина была согласна все 6 раз, Россия каждый раз отвечала отказом!
Вы меня с кем то путаете! Такого я никогда не говорил! Я говорил, что воевать за Родину это долг мужчины!
maxsaf: Так и было. Территории - сопутствующие потери, за упрямство.
Ну, ну! До сих пор сами кремлёвские мечтатели внятно объяснить не могут суть этих 3 Д! Цитата:
maxsaf: вы же сами не можете объяснить, зачем при таких огромных площадях им ещё какие-то территории нужны.
Так я вроде в прошлый раз объяснял, Сибирь товарищу Си, а сами на плодородные поля Украины! Вот наверное Акросу такие урожаи по 60ц\га и не снились,представляете какое богатство без Путина пропадает! Цитата:
maxsaf: Без долларов никакая идеология не взлетит.
А как же "За Родину,за Сталина" и без всяких долларов? Было то всего 100 грамм наркомовских.
Типа Зеленский в КупЯнске, я как представитель русского мира смеюсь над этим и говорю своей мол это прошлогодняя консерва, она возьми и ляпни мне, как он мог в прошлом году с айфоном 17м селфи там делать.. Поначалу я не врубился, а ведь действительно. Выходит наш главнокомандующий Путин, приглашая нас журналистов и блогеров в КупЯнск, нам соврал?? Даже моя заметила этот наш позор..
