≡ Чему учит рыболовов запоздавшая зима - Дождались: сезон открываем на месяц позже обычного. Но нужно учитывать риски
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53142
Чему учит рыболовов запоздавшая зима - Дождались: сезон открываем на месяц позже обычного. Но нужно учитывать риски
Отправлено: 13.12.25 - 20:13
Первый стойкий минус за окном так и провоцирует любителей подледного лова отправиться на водоем. В народе говорят: «Риск - благородное дело». Но только не для тонкого льда!
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1226
Re: Чему учит рыболовов запоздавшая зима - Дождались: сезон...
Отправлено: 13.12.25 - 20:13
#1
Бесполезно писать и предупреждать об опасности! Ведь все равно псевдорыбаки и голодные полезут на тонкий лед! Вот когда утонут несколько, потом оставшиеся в живых перестанут испытывать судьбу!
