Обсуждение публикаций
Водителя BMW без прав, но с предметом, похожим на оружие, задержали в Костанае
 
 
N
NG.kz
Я робот
Регистрация:
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53142
Водителя BMW без прав, но с предметом, похожим на оружие, задержали в Костанае
Отправлено: 13.12.25 - 17:29
Конфликт в салоне автомобиля BMW X5 пресекли сотрудники полиции в областном центре. Прибывшие на место происшествия патрульные, СОБР и следственно-оперативная группа во время обыска автомобиля обнаружили предмет, конструктивно схожий с оружием.
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
581
Re: Водителя BMW без прав, но с предметом, похожим на оружие,...
Отправлено: 13.12.25 - 17:29
#1
О Майн гот!, каких только дурачков нет в нашей области, нет слов
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4888
Re: Водителя BMW без прав, но с предметом, похожим на оружие,...
Отправлено: 13.12.25 - 18:39
#2
Загнали прессу со своей политкорректностью совсем уже! 8-)

//обнаружили предмет, конструктивно схожий с оружием, сообщает пресс-служба ведомства.//

Но дело завели - //По факту незаконного оборота оружия полиция начала досудебное расследование.// :lol:

//около 200 граждан, находившихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения//

А это разве запрещено? Если человек адекватно себя ведёт....
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1226
Re: Водителя BMW без прав, но с предметом, похожим на оружие,...
Отправлено: 13.12.25 - 20:08
#3
Это пневмат с пульками! Продают на каждом углу в РФ! На него никакого разрешения не требуется! Написать в СМИ, что выявляют оруженосцев будут обязательно, таков менталитет!
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2017
Водителя BMW без прав, но с предметом, похожим на оружие, задержали в Костанае
Отправлено: 13.12.25 - 21:07
#4
Цитата:
Эл-починно:
Загнали прессу со своей политкорректностью совсем уже!

В точку.

Смешат такие фразы, ну или типа "автомобиль совершил опрокидывание" и тому подобное
