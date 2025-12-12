Re: Момент смертельного ДТП в Костанае попал на видеокамеру

Отправлено: - 20:13

Я сам водитель с опытом, много чего видел своими глазами. И потому лично я когда перехожу дорогу сто раз посмотрю в разные стороны и когда убеждаюсь что меня пропускают только тогда иду и то посматриваю в сторону. И детей этому учил. - это по поводу пешеходов.



А на счёт лады, это распространённая ошибка. Таких случаев много и я смотрю других водителей это не чему не учит.