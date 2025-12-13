НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
ЖК «Васильевский» и его парковка вновь в центре скандала. Чтобы привлечь внимание властей к проблеме, костанаец готовится к голодовке
 
 
ЖК «Васильевский» и его парковка вновь в центре скандала. Чтобы привлечь внимание властей к проблеме, костанаец готовится к голодовке
Отправлено: 13.12.25 - 00:10
Житель соседнего дома Валерий АРТЮШИН уже писал в акимат уведомления о проведении пикета и предупредил, что с 22 декабря объявит голодовку. Сегодня он и другие жильцы обсудили проблему на встрече с главой города.
Re: ЖК «Васильевский» и его парковка вновь в центре скандала....
Отправлено: 13.12.25 - 00:10
Отправлено: 13.12.25 - 00:10
житель дома Александр МАЛЯРЕНКО. - А если "откусить" часть парковки под нужды застройщика, то мы утонем в машинах,

Войско понаехавших взбунтовалось... говорят что после ввода 19-этажки будет засилье коренных ..
Re: ЖК «Васильевский» и его парковка вновь в центре скандала....
Отправлено: 13.12.25 - 08:53
Отправлено: 13.12.25 - 08:53
все эти точечные застройки особенно в центральной части в большинстве имеют нарушения по СНИПам. А "добро" на стройку дает акимат и горархитектура. И уверен не за просто так. Потом на жалобы мы получаем дежурные отписки или слышим, что эти планы приняты до меня. А свечки растут по всему городу и хоть все объявим голодовку- стройки не прекратятся.
Re: ЖК «Васильевский» и его парковка вновь в центре скандала....
Отправлено: 13.12.25 - 09:26
Отправлено: 13.12.25 - 09:26
то есть. проясните. базар, который стоит не одно десятилетие, просто необходимо снести, т.к. мощностей не хватает. выстроить 19этажную дурищу, которая как бревно в глазу, которая высосет все энергетические соки из близлежащих домов - это норма. Эти кретины, "выдавшие" разрешение на строительство, учли особенности территории? как из 500квартирного дома в 8 утра будут разъезжаться люди на работу по односторонней улице Толстого? какие ждут пробки? какие объемы выхлопных газов ждут детей в детском саду через дорогу (на территории которого с чьего-то не наделенного интеллектом указания кронировали мощнейшие тополя до состояния зубочисток? парализуется целый квартал. от ЭТОМ кто-нибудь думал? или откаты затмили все и отключиили здравый смысл?
