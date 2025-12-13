Re: ЖК «Васильевский» и его парковка вновь в центре скандала....

Отправлено: - 09:26

то есть. проясните. базар, который стоит не одно десятилетие, просто необходимо снести, т.к. мощностей не хватает. выстроить 19этажную дурищу, которая как бревно в глазу, которая высосет все энергетические соки из близлежащих домов - это норма. Эти кретины, "выдавшие" разрешение на строительство, учли особенности территории? как из 500квартирного дома в 8 утра будут разъезжаться люди на работу по односторонней улице Толстого? какие ждут пробки? какие объемы выхлопных газов ждут детей в детском саду через дорогу (на территории которого с чьего-то не наделенного интеллектом указания кронировали мощнейшие тополя до состояния зубочисток? парализуется целый квартал. от ЭТОМ кто-нибудь думал? или откаты затмили все и отключиили здравый смысл?