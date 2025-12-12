НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстан ввёл запрет на ввоз куриных яиц
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53138
Казахстан ввёл запрет на ввоз куриных яиц
Отправлено: 12.12.25 - 12:01
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Временный запрет на ввоз куриных яиц на территорию Казахстана ввело Министерство сельского хозяйства. Запрет на импорт ввели для поддержки отечественных товаропроизводителей.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17306
Re: Казахстан ввёл запрет на ввоз куриных яиц
Отправлено: 12.12.25 - 12:01
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
и из стран Евразийского экономического союза", –


Тогда ненадо обижаться что отвётка долго не станет ждать)
Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17306
Re: Казахстан ввёл запрет на ввоз куриных яиц
Отправлено: 12.12.25 - 12:26
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше помню с Украины яйца завозили. Им тоже запрет? Они же наши лучшие друзья.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2362
Re: Казахстан ввёл запрет на ввоз куриных яиц
Отправлено: 12.12.25 - 12:49
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Введён временный запрет сроком на один месяц на ввоз яиц кур свежих (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 040721) на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза", – говорится в приказе Минсельхоза.

Источник:


Жас канат не знает куда свою продукцию девать, а тут россияне турецкие яйца перепродают...
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2194
Re: Казахстан ввёл запрет на ввоз куриных яиц
Отправлено: 13.12.25 - 01:35
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Раньше помню с Украины яйца завозили. Им тоже запрет? Они же наши лучшие друзья.


..... они мне душу грели как сварю не в крутую поем так скакать хочется а яичницу пожарю сьем так на, славу пробивало орать ....гарни яйце були...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 105, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 105
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS