Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.12.25 - 11:36
#10036
Цитата:
111:
Действительно..

Выборы или референдум - это мирные процессы. Так что мимо.
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.12.25 - 11:39
#10037
Цитата:
Эл-починно:
Сделанное подобное заявление вовремя, могло спасти тысячи жизней, не только украинцев.

Ну Саба же говорил - никаких компромиссов, только жесткое рубилово. Видать его там слушают. Так же само могли и Крыму платочком помохать, ещё в 14-м, все те, кто за него помирать не готов. Саба таких презирает.
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.12.25 - 11:44
#10038
Цитата:
saba:
А кто то помнится утверждал прямо здесь на форуме, что цели этой СВО были не территориальный захват части Украины, а какие то очень высокие цели!

Так и было. Территории - сопутствующие потери, за упрямство.

Цитата:
saba:
А ларчик то просто открывался!

Нифига не просто, вы же сами не можете объяснить, зачем при таких огромных площадях им ещё какие-то территории нужны.


Цитата:
saba:
Это как в кино, идут на захват заложников ради какой то якобы идеологии, а потом требуют миллион долларов

Без долларов никакая идеология не взлетит.

Цитата:
saba:
Вот это отомстили за них!

Наперёд 8-)
s
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.12.25 - 15:28
#10039
Цитата:
maxsaf:
помохать

Как же так, а Вы ещё Марика упрекали в незнании русского языка!
s
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.12.25 - 15:31
#10040
Цитата:
maxsaf:
Выборы или референдум - это мирные процессы. Так что мимо.

Для этих мирных процессов нужно прекращение огня! Уже подсчитали с начала бурной деятельности Трампа, было 6 предложений о прекращении огня, Украина была согласна все 6 раз, Россия каждый раз отвечала отказом!
s
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.12.25 - 15:33
#10041
Цитата:
maxsaf:
Ну Саба же говорил - никаких компромиссов, только жесткое рубилово. Видать его там слушают. Так же само могли и Крыму платочком помохать, ещё в 14-м, все те, кто за него помирать не готов. Саба таких презирает.

Вы меня с кем то путаете! Такого я никогда не говорил! Я говорил, что воевать за Родину это долг мужчины!
s
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.12.25 - 15:39
#10042
Цитата:
maxsaf:
Так и было. Территории - сопутствующие потери, за упрямство.

Ну, ну! До сих пор сами кремлёвские мечтатели внятно объяснить не могут суть этих 3 Д!
Цитата:
maxsaf:
вы же сами не можете объяснить, зачем при таких огромных площадях им ещё какие-то территории нужны.

Так я вроде в прошлый раз объяснял, Сибирь товарищу Си, а сами на плодородные поля Украины! Вот наверное Акросу такие урожаи по 60ц\га и не снились,представляете какое богатство без Путина пропадает!
Цитата:
maxsaf:
Без долларов никакая идеология не взлетит.

А как же "За Родину,за Сталина" и без всяких долларов? Было то всего 100 грамм наркомовских.
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.12.25 - 18:54
#10043
Цитата:
saba:
Я говорил, что воевать за Родину это долг мужчины!

Мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Для остального есть контрактники.

Цитата:
saba:
А как же "За Родину,за Сталина" и без всяких долларов? Было то всего 100 грамм наркомовских

Для начала большевики тогда всю собственность экспроприировали. Это огромные деньги, вот на этих богатствах и строили идеологию.
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.12.25 - 01:15
#10044
Цитата:
saba:
Я говорил, что воевать за Родину это долг мужчины!

А чё делать если силы явно не равны? Воевать до последнего мужика, пока территория сама не освободится? И в чем логика?
