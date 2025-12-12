Отправлено: - 23:44





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=58137 - Неустановленные операторы Telegram-каналов разъяснили суть работы, которая заключалась в нанесении 100 граффити в виде ссылок Telegram-каналов, содержащих сведения по незаконному обороту наркотических и психотропных веществ, на заборах, стенах зданий и сооружений в проходимых и людных местах Рудного, - сообщает суд. - По окончании указанных действий несовершеннолетний получил вознаграждение в виде одного грамма психотропного вещества.Источник:

Цитата:Взыскать с родителей сумму ущерба по удалению 100 надписей "граффити" на фасадах домов, краской из баллончика которые не берут чистящие средства. А если их закрашивать, испортится внешний вид фасада.