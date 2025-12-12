НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Суд дал 3 года лишения свободы несовершеннолетнему за рекламу наркотиков в Рудном, но заменил наказание на условное
 
 
Суд дал 3 года лишения свободы несовершеннолетнему за рекламу наркотиков в Рудном, но заменил наказание на условное
Отправлено: 12.12.25 - 23:44
Помимо пропаганды наркотиков в группе лиц по предварительному сговору, парню предъявили обвинение в незаконном обращении с наркотическими средствами без цели сбыта, так как в качестве вознаграждения за свою работу он получил психотропное вещество.
- Неустановленные операторы Telegram-каналов разъяснили суть работы, которая заключалась в нанесении 100 граффити в виде ссылок Telegram-каналов, содержащих сведения по незаконному обороту наркотических и психотропных веществ, на заборах, стенах зданий и сооружений в проходимых и людных местах Рудного, - сообщает суд. - По окончании указанных действий несовершеннолетний получил вознаграждение в виде одного грамма психотропного вещества.

Взыскать с родителей сумму ущерба по удалению 100 надписей "граффити" на фасадах домов, краской из баллончика которые не берут чистящие средства. А если их закрашивать, испортится внешний вид фасада.
