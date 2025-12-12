НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Момент смертельного ДТП в Костанае попал на видеокамеру
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53138
Момент смертельного ДТП в Костанае попал на видеокамеру
Отправлено: 12.12.25 - 20:13
Женщина переходила проспект по "зебре". Автобус, ехавший по первой полосе, остановился, чтобы пропустить ее. Однако водитель "Лады" на второй полосе, вероятно, не обратил внимание на эту остановку и сбил пешехода.
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17305
Re: Момент смертельного ДТП в Костанае попал на видеокамеру
Отправлено: 12.12.25 - 20:13
#1
Я сам водитель с опытом, много чего видел своими глазами. И потому лично я когда перехожу дорогу сто раз посмотрю в разные стороны и когда убеждаюсь что меня пропускают только тогда иду и то посматриваю в сторону. И детей этому учил. - это по поводу пешеходов.

А на счёт лады, это распространённая ошибка. Таких случаев много и я смотрю других водителей это не чему не учит.
О
ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
580
Re: Момент смертельного ДТП в Костанае попал на видеокамеру
Отправлено: 12.12.25 - 20:35
#2
Сопляков и маргиналов развелось на трассе, техосмотр формальность, права тоже раздают на право и налево, автомобиль, а по сути ведро с болтами стало очень доступным, маргиналы не дорожат этим ведром, а зачем? "Куплю в кредит" новую, и так далее, слишком доступен этот металлолом, понятно что ситуации в жизни бывают разные, терпения родственникам
Undead
Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
1038
Re: Момент смертельного ДТП в Костанае попал на видеокамеру
Отправлено: 12.12.25 - 21:48
#3
Цитата:
Женщина переходила проспект по "зебре"

Перебегала. Смотря вперёд, а не влево, за автобус, где ещё целых две полосы. В капюшоне, не оставившем шанса боковому зрению в последний момент увидеть опасность. Нарушение п.17 ПДД РК.
И классический, вечно куда-то летящий водитель "четырки". До кольца метров 150 осталось, всё равно ведь тормозить на нём. Куда летел? Зачем? Нарушение п.107 ПДД РК.
Итог - одна погибла, второй, скорее всего, сядет. Почему людям настолько пох..й на писаные кровью Правила дорожного движения?
ПолиграфЪ Боярышников
ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2362
Re: Момент смертельного ДТП в Костанае попал на видеокамеру
Отправлено: 12.12.25 - 23:16
#4
Ну как можно так безответственно относиться к собственной единственной жизни? Водитель сядет но выйдет, а пешеход к сожалению больше не встанет.
Скорбь не имеет слов, но имеет тихое сочувствие. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким ...
