Тот самый:

Были бы нормальные дороги 4-полосные и не было бы этого дела

Цитата:Не нарушил бы ПДД кто-то из участников этого дела, тоже все были бы живы. Кто именно нарушил - неизвестно, мутная история.А если водитель кладёт болт на ПДД, он и на четырёхполоске рано или поздно замес устроит. На рудненской трассе регулярно бьются. На двухполосках обгоняют через сплошную, в конце подъёма или в закрытом повороте, ещё и по мобильному болтают в это время. Дела у них видимо неотложные. А когда их ЖолПол догоняет, сразу вся деловитость пропадает, и уже никто никуда не спешит.А четырёхполоски для такого смешного трафика вряд ли когда-то будут построены. Тут даже двухполоски-то не могут поддерживать в нормальном состоянии, всё разваливается. Ставят латку, через пару месяцев на этой латке опять яма. Проедьтесь до Сарыколя, это минное поле, а не асфальт. Как и участок платной(!) дороги от Ж/Д переезда за Пешковкой до Карабалыка.