"Если бы раньше привезли..." - Осужденный за смертельное ДТП с 5 машинами умер в тюрьме Астаны. Семья обвиняет учреждение в халатности
 
 
"Если бы раньше привезли..." - Осужденный за смертельное ДТП с 5 машинами умер в тюрьме Астаны. Семья обвиняет учреждение в халатности
Отправлено: 12.12.25 - 14:05
Они по-прежнему, как и сам Константин ЗАРЯ в суде, не признают его вину в ДТП. Его дочь Светлана ЗАРЯ поведала корреспонденту «НГ» факты, которые, по ее мнению, указывают на игнорирование состояния здоровья Зари и халатность сотрудников тюрьмы.
Читать новость

Везде халатность. Дороги 2-полосные, десятки человек в год только в нашей области гибнут и калечатся из-за этого - на обгон приходится выходить на встречную полосу. Были бы нормальные дороги 4-полосные и не было бы этого дела, жил бы и Заря, и водитель Кобальта, и у остальных машины целые были.


Были бы нормальные дороги 4-полосные и не было бы этого дела

Не нарушил бы ПДД кто-то из участников этого дела, тоже все были бы живы. Кто именно нарушил - неизвестно, мутная история.
А если водитель кладёт болт на ПДД, он и на четырёхполоске рано или поздно замес устроит. На рудненской трассе регулярно бьются. На двухполосках обгоняют через сплошную, в конце подъёма или в закрытом повороте, ещё и по мобильному болтают в это время. Дела у них видимо неотложные. А когда их ЖолПол догоняет, сразу вся деловитость пропадает, и уже никто никуда не спешит.
А четырёхполоски для такого смешного трафика вряд ли когда-то будут построены. Тут даже двухполоски-то не могут поддерживать в нормальном состоянии, всё разваливается. Ставят латку, через пару месяцев на этой латке опять яма. Проедьтесь до Сарыколя, это минное поле, а не асфальт. Как и участок платной(!) дороги от Ж/Д переезда за Пешковкой до Карабалыка.


Как и участок платной(!) дороги от Ж/Д переезда за Пешковкой до Карабалыка.


По той раньше часто ездил, там трафик не "смешной" бывает. Фуры заграничные и наши косяками идут. И сам побывал в ситуации когда 2 фуры 13 региона шли прижавшись друг к другу, пришлось обгонять не 1, а 2 сразу. Выскочил метров за 30 до встречной.

Поэтому думаю, можно обвинять водителей в нарушении ПДД, а можно признать, что наши дороги уже много лет не отвечают никаким современным требованиям безопасности. Мало того, что всего 2 полосы, так ещё постоянно опасные повороты, искривления, подъёмы-спуски без видимости. А вместо решения знаков "Обгон запрещён" навтыкали.
