НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Мясо на рынках и в магазинах будут проверять ежедневно: Минсельхоз готовит поправки в закон
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53136
Мясо на рынках и в магазинах будут проверять ежедневно: Минсельхоз готовит поправки в закон
Отправлено: 12.12.25 - 20:03
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане планируют ввести в точках продажи мяса ежедневный контроль его соответствия требованиям безопасности, сообщил вице-министр сельского хозяйства. Эта мера, по его мнению, поможет исключить продажу небезопасного мяса.
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1223
Re: Мясо на рынках и в магазинах будут проверять ежедневно:...
Отправлено: 12.12.25 - 20:03
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут штрафами народ от ушлых и меркантильных продавцов проблему не решить! Нужно мясо изымать посл штрафа 3000 МРП и на колбасу, а иначе это болтовня о справедливости и сохранения здоровья народа! Ведь есть те, кто будет против этого и будет жаловаться Президенту, что власть не дают права поднимать экономику Казахстана, введя жесткий контроль за реализацией мяса, тем самым заставляя их поднимать цену для сохранения здоровья казахстанцев! Необходимо по Закону вменить, что только производители мяса продавали мясо населению через розничные магазины и продавцам мяса, а не перекупы! это легко проверить! Пора уже гос-во ставить на жесткие рельсы экономики, а не играть словами о справедливости!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 137, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 137
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS