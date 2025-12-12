Re: Мясо на рынках и в магазинах будут проверять ежедневно:...

Отправлено: - 20:03

Тут штрафами народ от ушлых и меркантильных продавцов проблему не решить! Нужно мясо изымать посл штрафа 3000 МРП и на колбасу, а иначе это болтовня о справедливости и сохранения здоровья народа! Ведь есть те, кто будет против этого и будет жаловаться Президенту, что власть не дают права поднимать экономику Казахстана, введя жесткий контроль за реализацией мяса, тем самым заставляя их поднимать цену для сохранения здоровья казахстанцев! Необходимо по Закону вменить, что только производители мяса продавали мясо населению через розничные магазины и продавцам мяса, а не перекупы! это легко проверить! Пора уже гос-во ставить на жесткие рельсы экономики, а не играть словами о справедливости!