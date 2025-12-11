Re: Глава МИД об ударах по КТК: “С украинской стороной есть...

Отправлено: - 19:26

да не чего серьезного в этих ударах нет для нас, это северный напрягает наших что бы раздули скандал по более.

надо понять и простить, идет война.

как там по русски: лес рубят, щепки летят.