≡ Глава МИД об ударах по КТК: “С украинской стороной есть понимание“
 
 
N
NG.kz
20.12.07
Сообщений:
Глава МИД об ударах по КТК: “С украинской стороной есть понимание“
Отправлено: 11.12.25 - 17:30
Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев сообщил, что обсудил с главой МИД Украины Андреем Сибигой ситуацию с атакой на Каспийский трубопроводный консорциум.
О
ОГПУ
02.02.22
Сообщений: 580
Re: Глава МИД об ударах по КТК: “С украинской стороной есть...
Отправлено: 11.12.25 - 17:30
#1
"Есть понимание", да уж, это все? Слабенько как-то, во всех смыслах и по любым меркам, акимы районов, областей, должны выразить "решительную озабоченность" и "взять вопрос на контроль"
Михаил
Михаил
Костанай
25.06.07
Сообщений: 454
Re: Глава МИД об ударах по КТК: “С украинской стороной есть...
Отправлено: 11.12.25 - 18:10
#2
Есть понимание- просто услышаны друг другом, проговорено все на языке понятном обоими И ФСЕ..
р
рихард
26.07.18
Сообщений: 908
Re: Глава МИД об ударах по КТК: “С украинской стороной есть...
Отправлено: 11.12.25 - 21:31
#3
а что этим министрам напрягаться? зарплата идет при любом раскладе, изображают кипучую деятельность. Словом имитация деятельности. А результат -это уже вторично для них
Н
Начальник
11.05.11
Сообщений: 139
Re: Глава МИД об ударах по КТК: “С украинской стороной есть...
Отправлено: 12.12.25 - 19:26
#4
да не чего серьезного в этих ударах нет для нас, это северный напрягает наших что бы раздули скандал по более.
надо понять и простить, идет война.
как там по русски: лес рубят, щепки летят.
