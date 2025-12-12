НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Из терминала в салон - В костанайском аэропорту заработал долгожданный телескопический трап
 
 
Из терминала в салон - В костанайском аэропорту заработал долгожданный телескопический трап
12.12.25 - 15:22
Очень кстати, учитывая резкое наступление холодов - по трапу можно попадать в самолет из терминала, минуя улицу. Он сворачивается и удлиняется в зависимости от принимаемого судна, как телескоп.
Re: Из терминала в салон - В костанайском аэропорту заработал...
12.12.25 - 15:22
#1
на взлёт и посадку через этот трап? а то там же разные терминалы/выходы на посадку и на взлет
