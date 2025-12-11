НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
В Китае за взятки казнили бывшего главу госкомпании
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53133
В Китае за взятки казнили бывшего главу госкомпании
Отправлено: 11.12.25 - 23:36
В Китае приведён в исполнение смертный приговор бывшему генеральному директору государственной финансовой компании Huarong International. По данным следствия, в 2014-2018 годах Бай Тяньхуэй помогал приобретать проекты и получать корпоративное финансирование другим лицам. Взамен он получил деньги и материальные ценности на сумму 1,108 миллиарда юаней (около 156 миллионов долларов).


Z
ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
298
В Китае за взятки казнили бывшего главу госкомпании
Отправлено: 11.12.25 - 23:36
#1
Ну очень хорошие законы! Есть же с кого пример брать! Что то активности завсегдатых форумчан не видно, невольно приходят нехорошие мысли... :-P :-P :-P

[Исправлено: ZanoZOV, 12.12.2025 - 00:37]
Неравнодушный гражданин
Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
173
Re: В Китае за взятки казнили бывшего главу госкомпании
Отправлено: 12.12.25 - 01:32
#2
Это часть менталитета...)) быть круче, сильнее, богаче.. а кто не умнее - добро пожаловать на нары...
Vit
Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17303
Re: В Китае за взятки казнили бывшего главу госкомпании
Отправлено: 12.12.25 - 06:35
#3
Судя по фото, он не сильно расстроился.
s
saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8439
Re: В Китае за взятки казнили бывшего главу госкомпании
Отправлено: 12.12.25 - 07:09
#4
Цитата:
ZanoZOV:
Ну очень хорошие законы! Есть же с кого пример брать!

Как это было в "Графе Монте Кристо":" Что за создание человек! Волк печалится , когда умирает его собрат и только человек радуется смерти ближнего!" так говорил мудрый аббат Фариа, за точность цитаты не ручаюсь, но смысл верен.
директор пляжа
директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
999
Re: В Китае за взятки казнили бывшего главу госкомпании
Отправлено: 12.12.25 - 09:19
#5
а где тот авто который писал что коррупция в крови?)
абике
абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1222
Re: В Китае за взятки казнили бывшего главу госкомпании
Отправлено: 12.12.25 - 14:38
#6
Китай на верном пути с коррупцией! Смертная казнь-это профилактическая мера, в мире меркантильных биоособей с целью реального наказания и недопущение совершения нового тяжкого и особо тяжкого преступлений! Только такая профилактика недопущения совершения тяжких и особо тяжких преступлений будет самой действенной! И мы к этому придем, поскольку в гос-ве совершается очень много тяжких и особо тяжких преступлений, но реального наказания за содеянное, нет!
