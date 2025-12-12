НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Замруководителя управления здравоохранения Костанайской области взяли под стражу
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53130
Замруководителя управления здравоохранения Костанайской области взяли под стражу
Отправлено: 12.12.25 - 09:42
ДКНБ Костанайской области задержал заместителя руководителя облздрава Ерболата Доспанова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Суд санкционировал его арест.
Читать новость

р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
908
Re: Замруководителя управления здравоохранения Костанайской...
Отправлено: 12.12.25 - 09:42
#1
видимо в этом ведомстве много еще подводных камней. Ишь как лихорадит его в последнее время. Хотя в других структурах картинка такая же будет, стоит только серьезно заняться
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29408
Re: Замруководителя управления здравоохранения Костанайской...
Отправлено: 12.12.25 - 11:28
#2
Я так понимаю, с правозащитника Николая Гиньятова обвинения снимаются автоматически? Или это опять не тот период работы? :lol:
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7902
Re: Замруководителя управления здравоохранения Костанайской...
Отправлено: 12.12.25 - 11:59
#3
Согласно новому закону, если докажут факт коррупции, начиная от министра и курирующие замакимов должны добровольно уйти в отставку. Посмотрим как исполняют тпоручение президента
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
999
Re: Замруководителя управления здравоохранения Костанайской...
Отправлено: 12.12.25 - 12:22
#4
с каких это пор воровство, коррупция, взяточничество стало называться злоупотребление? без злого умысла еще скадите.
вор - должен сидеть в тюрьме! (С)
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
454
Re: Замруководителя управления здравоохранения Костанайской...
Отправлено: 12.12.25 - 12:24
#5
Мне интересно, а на уровне области те кто курирует-контролирует в ответе будут??? Или один паровозом за всех пойдет? На такие должности без чемоданчика с таньгой не сажают- потому и крутил-вертел, что свои вложения отбивал, да наверх подогревал..
Кто-то же подписал приказ о найме на работу, назначил, отобрал из "уймы" претендентов...
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
999
Re: Замруководителя управления здравоохранения Костанайской...
Отправлено: 12.12.25 - 12:50
#6
Спи жена, все спи жена)
