Обсуждение публикаций
Казахстан ввёл запрет на ввоз куриных яиц
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53130
Казахстан ввёл запрет на ввоз куриных яиц
Отправлено: 12.12.25 - 12:01
Временный запрет на ввоз куриных яиц на территорию Казахстана ввело Министерство сельского хозяйства. Запрет на импорт ввели для поддержки отечественных товаропроизводителей.
Читать новость

Vit
Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17303
Re: Казахстан ввёл запрет на ввоз куриных яиц
Отправлено: 12.12.25 - 12:01
#1
Цитата:
и из стран Евразийского экономического союза", –


Тогда ненадо обижаться что отвётка долго не станет ждать)
Vit
Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17303
Re: Казахстан ввёл запрет на ввоз куриных яиц
Отправлено: 12.12.25 - 12:26
#2
Раньше помню с Украины яйца завозили. Им тоже запрет? Они же наши лучшие друзья.
ПолиграфЪ Боярышников
ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2358
Re: Казахстан ввёл запрет на ввоз куриных яиц
Отправлено: 12.12.25 - 12:49
#3
Цитата:
"Введён временный запрет сроком на один месяц на ввоз яиц кур свежих (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 040721) на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза", – говорится в приказе Минсельхоза.

Источник:


Жас канат не знает куда свою продукцию девать, а тут россияне турецкие яйца перепродают...
