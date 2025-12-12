НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Ещё один запрет на снятие пенсионных ввели в Казахстане
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53130
Ещё один запрет на снятие пенсионных ввели в Казахстане
Отправлено: 12.12.25 - 12:20
Сегодня, 12 декабря, прекращается приём заявок на использование пенсионных излишков для реконструктивных и восстановительных операций (пластических). Об этом сообщила пресс-служба АО "Отбасы банк".
Читать новость

директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
999
Re: Ещё один запрет на снятие пенсионных ввели в Казахстане
Отправлено: 12.12.25 - 12:20
#1
да дайте вы уже снять елки палки
