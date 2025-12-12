НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Объединение химии, физики и биологии в один школьный предмет: министр объявила решение
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53130
Объединение химии, физики и биологии в один школьный предмет: министр объявила решение
Отправлено: 12.12.25 - 09:39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова объяснила позицию ведомства относительно объединения естественных наук в один предмет в школах. Напомним, о возможном объединении ряда предметов в школах Казахстана стало известно в феврале 2025 года.
Читать новость

Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
454
Re: Объединение химии, физики и биологии в один школьный...
Отправлено: 12.12.25 - 09:39
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как свиньям- все в одно корыто(((((
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
908
Re: Объединение химии, физики и биологии в один школьный...
Отправлено: 12.12.25 - 09:40
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я тоже поддерживаю и министра и других специалистов, выступающих против объединения этих дисциплин в одно целое. Недалекие люди хотят сотворить ассорти и в итоге не будет никаких знаний ни по одному предмету. Бестолочи хотят возродить себе подобных бестолочей, я так думаю.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29408
Объединение химии, физики и биологии в один школьный предмет: министр объявила решение
Отправлено: 12.12.25 - 11:31
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рихард:
и в итоге не будет никаких знаний ни по одному предмету

Таким проще религию потом навязать. Ну и управлять таким образом, соответственно.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7902
Объединение химии, физики и биологии в один школьный предмет: министр объявила решение
Отправлено: 12.12.25 - 12:10
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше советского образование ничего еще не придумали,там работали лучшие умы того времени, зачем теперь мудрить и выдумывать,
Профайл Посетить вебсайт
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
999
Re: Объединение химии, физики и биологии в один школьный...
Отправлено: 12.12.25 - 12:21
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
раньше Великую Отечественную Войну изучали целую четверть, а сейчас 1 урок....
"рухнама" во всей красе..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 118, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 118
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS