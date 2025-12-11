НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Страница 669 из 669
maxsaf
§ maxsaf
27.05.18
29403
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.12.25 - 10:41
#10021
Цитата:
saba:
не было у Вас такого замечательного преподователя по логике как у нас в институте, а может Вы вообще логике не обучались? Есть у меня такое подозрение!

Ядерная держава не может проиграть в войне в одиночку. Это логично или нет?
1
§ 111
17.01.12
46626
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.12.25 - 12:01
#10022
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Ядерная держава не может проиграть в войне в одиночку. Это логично или нет?

Смотря как отчитывать.
Если смотреть исходя поставленным задачам, то да, мы проиграли вчистую, ничего не достигнув от слова вообще.
А если судить по финляндской войне, где Финны как бы проиграли, но сохранили независимость и как они сейчас живут, то СССР да, так же проиграл однозначно, хотя и захватил там какие то территории по примеру Донбасса
Так же и Украина, если она сохранит свою индентичность и украинство, то она победит
1
§ 111
17.01.12
46626
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.12.25 - 12:56
#10023
Тут нет, но в инсте в НГ у нас теплая дискуссия по поводу того гопника из 90х..

s
§ saba
Костанай
05.02.15
8434
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.12.25 - 14:41
#10024
Цитата:
Добринцофф:
А хотите я вам накидаю готовых ссылок с этого же форума,где все уже 3 года каждый день высказались по этому вопросу

Видимо я что то пропустил. Так расскажите мне пожалуйста как самые компетентные в мире эксперты на этом форуме исследовали и установили, что пересечение границы суверенного государства 300000 ной вооруженной группировкой войск не является вторжением, а просто дружеским визитом на соседнюю территорию! И если Вы такой уже российский патриот и считаете что после внесениЯ в Конституцию РФ ЛДНР , Херсонская и Запорожские области являются частью РФ, то на момент 24.02.2022 года они даже в России таковыми не считались, это просто факт! И являются ли войска РФ в Буче и Ирпени (Киевская область) просто призраками, мифом или как сейчас принято выражаться фейком? Что же тут такого ложного, что я сказал? Пересекли границы войсками? Пересекли! Вели боевые действия с Вооруженными силами суверенного государства на их территории? Так и сейчас ведут! Захватили территории этого самого государства и объявили их своими? Да! Хоть один факт опровергните пожалуйста!

[Исправлено: saba, 11.12.2025 - 15:42]
s
§ saba
Костанай
05.02.15
8434
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.12.25 - 14:51
#10025
Цитата:
maxsaf:
Ядерная держава не может проиграть в войне в одиночку. Это логично или нет?

Тут нет логики! Если во главе ядерной державы сумасшедший правитель, то это может привести к любым алогичным действиям этого правителя! Но мы же не считаем В.В.Пктина сумасшедшим! А вот логика есть в Ваших словах, что угроза миру сейчас исходит именно из России! То есть Вы всерьёз воспринимаете, что Россия может ударить ядерным оружием и побаиваетесь этого!
Кстати сравнительно недавно, был крнфликт двух ядерных держав Индии и Пакистана, но вот как то никто даже и подумать не мог, что они настолько сумасшедшие, что очертя голову начнут кидаться ядерными бомбами! А судя по вашим словам, в отношении России такой поворот событий Вы вовсе и не исключаете!
maxsaf
§ maxsaf
27.05.18
29403
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.12.25 - 15:32
#10026
Цитата:
111:
Смотря как отчитывать.

Ты то куда, отчитывальщик, кого ты отчитать собрался? )) иди русский язык учи))Цитата:
111:
исходя поставленным задачам

Это туда же, в третий класс начальной школы. :lol:
maxsaf
§ maxsaf
27.05.18
29403
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.12.25 - 15:47
#10027
Цитата:
saba:
А судя по вашим словам, в отношении России такой поворот событий Вы вовсе и не исключаете!

Конечно, не исключаю. Более того, это весьма вероятно, а в случае эскалации - гарантировано.
maxsaf
§ maxsaf
27.05.18
29403
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.12.25 - 15:51
#10028
Цитата:
saba:
То есть Вы всерьёз воспринимаете, что Россия может ударить ядерным оружием и побаиваетесь этого!

Последствия даже единичного удара, даже если этот удар будет без ответа - будут разрушительными для мировой экономики. Вот чего я побаиваюсь.
s
§ saba
Костанай
05.02.15
8434
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.12.25 - 17:14
#10029
Цитата:
maxsaf:
Вот чего я побаиваюсь.

Так Вы вроде на Луну собирались, участочек ещё не прикупили? Распродовал кто то , как то, не помню когда.
Добринцофф
§ Добринцофф
15.05.11
10465
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.12.25 - 18:53
#10030
Цитата:
saba:
Так расскажите мне пожалуйста к

Даже и не найдейтесь,тут и так уже,отдельные пользователи весь форум,в каждой теме этой войной засрали.
maxsaf
§ maxsaf
27.05.18
29403
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.12.25 - 22:18
#10031
Украинский президент Владимир Зеленский во время сегодняшнего выступления на телевидении заявил, что народ возглавляемой им страны должен сам решить территориальный вопрос — через выборы или референдум.

тыц
1
§ 111
17.01.12
46626
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.12.25 - 23:03
#10032
Цитата:
Добринцофф:

Цитата:
этой войной засрали.

Действительно..
Цитата:
Украинский президент Владимир Зеленский во время сегодняшнего выступления на телевидении заявил, что народ возглавляемой им страны должен сам решить территориальный вопрос — через выборы или референдум.
Эл-починно
§ Эл-починно
10.06.22
4886
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.12.25 - 23:40
#10033
Цитата:
maxsaf:
Украинский президент Владимир Зеленский во время сегодняшнего выступления на телевидении заявил, что народ возглавляемой им страны должен сам решить территориальный вопрос — через выборы или референдум.

Сделанное подобное заявление вовремя, могло спасти тысячи жизней, не только украинцев. И могло быть состоявшимся предвыборным обещанием окончания боевых действий. Но видно не судьба.
s
§ saba
Костанай
05.02.15
8434
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.12.25 - 00:18
#10034
Цитата:
Эл-починно:
Сделанное подобное заявление вовремя, могло спасти тысячи жизней, не только украинцев. И могло быть состоявшимся предвыборным обещанием окончания боевых действий. Но видно не судьба.

А кто то помнится утверждал прямо здесь на форуме, что цели этой СВО были не территориальный захват части Украины, а какие то очень высокие цели! А ларчик то просто открывался! Это как в кино, идут на захват заложников ради какой то якобы идеологии, а потом требуют миллион долларов и простой террорист, обычно раненый на последнем издыхании спрашивает у главаря:" неужели это всё было из за денег" и умирает! Очень драматично!!!
Недавно проклятые англо саксы из НАТО объявили , что потери только россиян составили около полутора миллиона человек, про украинцев почему то промолчали, но думаю никак не меньше! А ещё раз повторю за 2021 год потери на Донбассе во время АТо составили 75 человек! Вот это отомстили за них!
