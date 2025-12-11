Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.12.25 - 10:41
Цитата:
Ядерная держава не может проиграть в войне в одиночку. Это логично или нет?
saba:
не было у Вас такого замечательного преподователя по логике как у нас в институте, а может Вы вообще логике не обучались? Есть у меня такое подозрение!
Ядерная держава не может проиграть в войне в одиночку. Это логично или нет?
1
Отправлено: 11.12.25 - 12:01
Цитата:
Цитата:
Смотря как отчитывать.
Если смотреть исходя поставленным задачам, то да, мы проиграли вчистую, ничего не достигнув от слова вообще.
А если судить по финляндской войне, где Финны как бы проиграли, но сохранили независимость и как они сейчас живут, то СССР да, так же проиграл однозначно, хотя и захватил там какие то территории по примеру Донбасса
Так же и Украина, если она сохранит свою индентичность и украинство, то она победит
maxsaf:
Цитата:
Ядерная держава не может проиграть в войне в одиночку. Это логично или нет?
1
Отправлено: 11.12.25 - 12:56
Отправлено: 11.12.25 - 14:41
Цитата:
Видимо я что то пропустил. Так расскажите мне пожалуйста как самые компетентные в мире эксперты на этом форуме исследовали и установили, что пересечение границы суверенного государства 300000 ной вооруженной группировкой войск не является вторжением, а просто дружеским визитом на соседнюю территорию! И если Вы такой уже российский патриот и считаете что после внесениЯ в Конституцию РФ ЛДНР , Херсонская и Запорожские области являются частью РФ, то на момент 24.02.2022 года они даже в России таковыми не считались, это просто факт! И являются ли войска РФ в Буче и Ирпени (Киевская область) просто призраками, мифом или как сейчас принято выражаться фейком? Что же тут такого ложного, что я сказал? Пересекли границы войсками? Пересекли! Вели боевые действия с Вооруженными силами суверенного государства на их территории? Так и сейчас ведут! Захватили территории этого самого государства и объявили их своими? Да! Хоть один факт опровергните пожалуйста!
Добринцофф:
А хотите я вам накидаю готовых ссылок с этого же форума,где все уже 3 года каждый день высказались по этому вопросу
Отправлено: 11.12.25 - 14:51
Цитата:
Тут нет логики! Если во главе ядерной державы сумасшедший правитель, то это может привести к любым алогичным действиям этого правителя! Но мы же не считаем В.В.Пктина сумасшедшим! А вот логика есть в Ваших словах, что угроза миру сейчас исходит именно из России! То есть Вы всерьёз воспринимаете, что Россия может ударить ядерным оружием и побаиваетесь этого!
Кстати сравнительно недавно, был крнфликт двух ядерных держав Индии и Пакистана, но вот как то никто даже и подумать не мог, что они настолько сумасшедшие, что очертя голову начнут кидаться ядерными бомбами! А судя по вашим словам, в отношении России такой поворот событий Вы вовсе и не исключаете!
maxsaf:
Отправлено: 11.12.25 - 15:32
Цитата:
Ты то куда, отчитывальщик, кого ты отчитать собрался? )) иди русский язык учи))Цитата:
Это туда же, в третий класс начальной школы.
111:
Отправлено: 11.12.25 - 15:47
Цитата:
Конечно, не исключаю. Более того, это весьма вероятно, а в случае эскалации - гарантировано.
saba:
Отправлено: 11.12.25 - 15:51
Цитата:
Последствия даже единичного удара, даже если этот удар будет без ответа - будут разрушительными для мировой экономики. Вот чего я побаиваюсь.
saba:
Отправлено: 11.12.25 - 17:14
Цитата:
Так Вы вроде на Луну собирались, участочек ещё не прикупили? Распродовал кто то , как то, не помню когда.
maxsaf:
Отправлено: 11.12.25 - 18:53
Цитата:
Даже и не найдейтесь,тут и так уже,отдельные пользователи весь форум,в каждой теме этой войной засрали.
saba:
