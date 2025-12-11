НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Глава МИД об ударах по КТК: "С украинской стороной есть понимание"
 
 
NG.kz
Глава МИД об ударах по КТК: "С украинской стороной есть понимание"
Отправлено: 11.12.25 - 17:30
Отправлено: 11.12.25 - 17:30
Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев сообщил, что обсудил с главой МИД Украины Андреем Сибигой ситуацию с атакой на Каспийский трубопроводный консорциум.
ОГПУ
Re: Глава МИД об ударах по КТК: "С украинской стороной есть...
Отправлено: 11.12.25 - 17:30
Отправлено: 11.12.25 - 17:30
"Есть понимание", да уж, это все? Слабенько как-то, во всех смыслах и по любым меркам, акимы районов, областей, должны выразить "решительную озабоченность" и "взять вопрос на контроль"
Михаил
Re: Глава МИД об ударах по КТК: "С украинской стороной есть...
Отправлено: 11.12.25 - 18:10
Отправлено: 11.12.25 - 18:10
Есть понимание- просто услышаны друг другом, проговорено все на языке понятном обоими И ФСЕ..
