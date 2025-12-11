НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
"Тарифы взлетели в один день": депутаты требуют проверить операторов на сговор
 
 
"Тарифы взлетели в один день": депутаты требуют проверить операторов на сговор
Отправлено: 11.12.25 - 09:37
Депутат Мажилиса считает, что одновременное решение трёх крупнейших компаний связи о повышении тарифов может свидетельствовать о ценовом сговоре и наносит удар по миллионам казахстанцев, для которых связь и интернет являются базовыми услугами.
olegggon
Re: "Тарифы взлетели в один день": депутаты требуют...
Отправлено: 11.12.25 - 09:37
Ещё один Дон Кихот. Получится ли у него борьба с сотовыми мельницами? Навряд ли.
сайлау курманов
Re: "Тарифы взлетели в один день": депутаты требуют...
Отправлено: 11.12.25 - 14:42
Меня мобильный интернет вообще не интересует,дома и на работе стационарный вайфай. Скоро все откажутся и отойдут от привычных стандартты,тут новые технологии подойдут
директор пляжа
Re: "Тарифы взлетели в один день": депутаты требуют...
Отправлено: 11.12.25 - 14:53
илон маск где же ты?)
