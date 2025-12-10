Школьники пытались отрезать язык мальчику в Павлодаре: полиция возбудила уголовное дело
Отправлено: 10.12.25 - 20:44
- Напали двое мальчиков около 10 лет, повалили его на землю, один из них держал его, второй пинал ногами по голове и по телу. Потом один из них достал ножницы и начал резать язык, - рассказала мама пострадавшего. Читать новость
придумал для мамаши историю с ножницами. юля елиссева А вы сами там были? Сейчас могут так запугать что будет всё что угодно. Или купить какие нужно показания. Что мало примеров вокруг нас? Даже в интернет не нужно заходить, достаточно походить по городу или райцентру, не толькуо услышишь но и увидишь разное, не лицеприятное... так что веры нет НИКОМУ! И зачем такие вбросы делать? я подозреваю что специально! Чтоб брали отвратительные примеры из жизни! Это такое воспитание с помощью журналюг. А тех и мёдом не корми, либжы сенсация, самое днище че....
Павлодарский мальчик придумал историю с нападением. Об этом корреспонденту HALYQSTAN рассказали в полиции.Ранее мы писали, что двое детей якобы напали на 7-летнего мальчика и повредили ему язык ножницами. Мальчик даже попал в травматологию, а полиция возбудила дело.Но позже выяснилось, что всё было не так. Полиция проверила место происшествия, опросила соседей и посмотрела камеры наблюдения. Оказалось, что мальчик сам на морозе приложился губами и языком к металлической качели, увидел кровь и испугался. Чтобы привлечь внимание отца, он придумал историю про нападение.С мальчиком поговорили вместе с мамой, объяснили, почему так делать нельзя, а родителям порекомендовали консультацию школьного психолога. После полного выздоровления ситуацию обсудят на комиссии по делам несовершеннолетних.«Полиция просит граждан доверять лишь официальной и достоверной информации, так как противоправные действия влекут административную и уголовную ответственность», - добавили в ДП
В истории с павлодарским первоклассником, попавшим в больницу с сотрясением головного мозга и травмированным языком, появились новые подробности, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.Ранее мама мальчика заявила в соцсетях, что, со слов сына, его избили двое неизвестных ребят около десяти лет, а один из них якобы ему порезал ножницами язык и губу. Как выяснилось, историю с нападением ребенок придумал. Сотрудники полиции отработали район проживания семьи, опросили соседей, просмотрели видео с камер наблюдения и выяснили, что на ребенка никто не нападал. "Факты избиения несовершеннолетнего не подтвердились. Установлено, что мальчик катался на качелях, затем ради интереса сам приложил губы и язык к металлической поверхности. Увидев кровь, испугался и придумал историю, чтобы привлечь внимание отца", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. В ведомстве также сообщили, что с мальчиком в присутствии матери провели беседу и рекомендовали получить консультацию школьного психолога. Мать школьника записала новое видеообращение, в котором подтвердила выдумку сына. По ее словам, оперативники проверили видеокамеры, которые выходят во двор дома, на записи видно, что мальчика никто не бил. "Сын объяснил мне, что он соврал, чтобы привлечь к себе внимание отца, у меня нет причин этому не верить. Мы с мужем в разводе, и дети думают, что папа их не любит. Уже и таким образом пытается к себе внимание привлечь, в итоге весь город на уши поставил, а папа в больницу к сыну так и не пришёл", - рассказала павлодарка корреспонденту Tengrinews.kz. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПАВЛОДАР PAVLODAR KZ 🇰🇿 (@news_pvl) В полиции заявили, что после выписки мальчика поведение несовершеннолетнего и его матери рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.Однако региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева считает, что этого делать не стоит. "Я не вижу необходимости в рассмотрении персонального дела 7-летнего ребенка на комиссии по делам несовершеннолетних. Психологическое состояние мальчика и без того непростое, и лишнее внимание может оказать негативное воздействие на него", - прокомментировала Шакенева. “Порезали ножницами язык“: казахстанка рассказала о нападении школьников на первоклассника Напомним, ранее мать школьника обратилась в Instagram и попросила откликнуться свидетелей избиения сына и найти его обидчиков. В полиции после обращения женщины завели уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью в отношении заведомо несовершеннолетнего. Инцидент прокомментировали и в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения, сообщив, что дело находится на контроле регионального уполномоченного по правам ребёнка.
