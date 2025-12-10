Отправлено: - 14:30

Я занимаюсь монтажом шумоизоляции в компании «Антишум Сервис» уже больше семи лет. Сегодня затронем тему комплексной обработки дверных панелей, которая остаётся одной из самых востребованных процедур по улучшению акустического комфорта салона. В этой статье я расскажу про нюансы технологии, которые редко упоминаются в стандартных инструкциях, но критически важны для достижения реального эффекта.