В истории с павлодарским первоклассником, попавшим в больницу с сотрясением головного мозга и травмированным языком, появились новые подробности, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.Ранее мама мальчика заявила в соцсетях, что, со слов сына, его избили двое неизвестных ребят около десяти лет, а один из них якобы ему порезал ножницами язык и губу. Как выяснилось, историю с нападением ребенок придумал. Сотрудники полиции отработали район проживания семьи, опросили соседей, просмотрели видео с камер наблюдения и выяснили, что на ребенка никто не нападал. "Факты избиения несовершеннолетнего не подтвердились. Установлено, что мальчик катался на качелях, затем ради интереса сам приложил губы и язык к металлической поверхности. Увидев кровь, испугался и придумал историю, чтобы привлечь внимание отца", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. В ведомстве также сообщили, что с мальчиком в присутствии матери провели беседу и рекомендовали получить консультацию школьного психолога. Мать школьника записала новое видеообращение, в котором подтвердила выдумку сына. По ее словам, оперативники проверили видеокамеры, которые выходят во двор дома, на записи видно, что мальчика никто не бил. "Сын объяснил мне, что он соврал, чтобы привлечь к себе внимание отца, у меня нет причин этому не верить. Мы с мужем в разводе, и дети думают, что папа их не любит. Уже и таким образом пытается к себе внимание привлечь, в итоге весь город на уши поставил, а папа в больницу к сыну так и не пришёл", - рассказала павлодарка корреспонденту Tengrinews.kz. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПАВЛОДАР PAVLODAR KZ 🇰🇿 (@news_pvl) В полиции заявили, что после выписки мальчика поведение несовершеннолетнего и его матери рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.Однако региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева считает, что этого делать не стоит. "Я не вижу необходимости в рассмотрении персонального дела 7-летнего ребенка на комиссии по делам несовершеннолетних. Психологическое состояние мальчика и без того непростое, и лишнее внимание может оказать негативное воздействие на него", - прокомментировала Шакенева. “Порезали ножницами язык“: казахстанка рассказала о нападении школьников на первоклассника Напомним, ранее мать школьника обратилась в Instagram и попросила откликнуться свидетелей избиения сына и найти его обидчиков. В полиции после обращения женщины завели уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью в отношении заведомо несовершеннолетнего. Инцидент прокомментировали и в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения, сообщив, что дело находится на контроле регионального уполномоченного по правам ребёнка.