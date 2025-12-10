НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Школьники пытались отрезать язык мальчику в Павлодаре: полиция возбудила уголовное дело
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53124
Школьники пытались отрезать язык мальчику в Павлодаре: полиция возбудила уголовное дело
Отправлено: 10.12.25 - 20:44
- Напали двое мальчиков около 10 лет, повалили его на землю, один из них держал его, второй пинал ногами по голове и по телу. Потом один из них достал ножницы и начал резать язык, - рассказала мама пострадавшего.
Читать новость

р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
904
Re: Школьники пытались отрезать язык мальчику в Павлодаре:...
Отправлено: 10.12.25 - 20:44
#1
уроды, гасить надо на корню эти проявления. Хорошее из них уже ничего не получится.
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17299
Re: Школьники пытались отрезать язык мальчику в Павлодаре:...
Отправлено: 11.12.25 - 07:00
#2
Поколение маньяков какоето растёт. У нас детство тоже было не райское но такое и в голову не могло прийти. Так двор на двор махались. Но домой все приходили здоровыми и со всеми частями тела.
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7899
Re: Школьники пытались отрезать язык мальчику в Павлодаре:...
Отправлено: 11.12.25 - 07:55
#3
постановкой на учёт
Похоже в этой стране каждого второго от малого до взрослого пора ставить на счет,я с ужасом включаю ТВ,новости не возможно спокойно смотреть
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3922
Re: Школьники пытались отрезать язык мальчику в Павлодаре:...
Отправлено: 11.12.25 - 08:34
#4
уже опрвергнуто. Пацан просто на морозе лизнул металл. Содрав кожу до крови, придумал для мамаши историю с ножницами.
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17299
Школьники пытались отрезать язык мальчику в Павлодаре: полиция возбудила уголовное дело
Отправлено: 11.12.25 - 09:57
#5
Цитата:
юля елиссева:
Ага. Весь побитый. Средняя тяжести в травматологии. Все в детстве лизали метал на морозе.) но побитыми небыли
Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
297
Re: Школьники пытались отрезать язык мальчику в Павлодаре:...
Отправлено: 11.12.25 - 09:58
#6
придумал для мамаши историю с ножницами. юля елиссева А вы сами там были? Сейчас могут так запугать что будет всё что угодно. Или купить какие нужно показания. Что мало примеров вокруг нас? Даже в интернет не нужно заходить, достаточно походить по городу или райцентру, не толькуо услышишь но и увидишь разное, не лицеприятное... так что веры нет НИКОМУ! И зачем такие вбросы делать? я подозреваю что специально! Чтоб брали отвратительные примеры из жизни! Это такое воспитание с помощью журналюг. А тех и мёдом не корми, либжы сенсация, самое днище че....
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3922
Школьники пытались отрезать язык мальчику в Павлодаре: полиция возбудила уголовное дело
Отправлено: 11.12.25 - 10:02
#7
Цитата:
ZanoZOV:
А вы сами там были?


Павлодарский мальчик придумал историю с нападением. Об этом корреспонденту HALYQSTAN рассказали в полиции.Ранее мы писали, что двое детей якобы напали на 7-летнего мальчика и повредили ему язык ножницами. Мальчик даже попал в травматологию, а полиция возбудила дело.Но позже выяснилось, что всё было не так. Полиция проверила место происшествия, опросила соседей и посмотрела камеры наблюдения. Оказалось, что мальчик сам на морозе приложился губами и языком к металлической качели, увидел кровь и испугался. Чтобы привлечь внимание отца, он придумал историю про нападение.С мальчиком поговорили вместе с мамой, объяснили, почему так делать нельзя, а родителям порекомендовали консультацию школьного психолога. После полного выздоровления ситуацию обсудят на комиссии по делам несовершеннолетних.«Полиция просит граждан доверять лишь официальной и достоверной информации, так как противоправные действия влекут административную и уголовную ответственность», - добавили в ДП
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3922
Школьники пытались отрезать язык мальчику в Павлодаре: полиция возбудила уголовное дело
Отправлено: 11.12.25 - 10:08
#8
В истории с павлодарским первоклассником, попавшим в больницу с сотрясением головного мозга и травмированным языком, появились новые подробности, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.Ранее мама мальчика заявила в соцсетях, что, со слов сына, его избили двое неизвестных ребят около десяти лет, а один из них якобы ему порезал ножницами язык и губу. Как выяснилось, историю с нападением ребенок придумал. Сотрудники полиции отработали район проживания семьи, опросили соседей, просмотрели видео с камер наблюдения и выяснили, что на ребенка никто не нападал. "Факты избиения несовершеннолетнего не подтвердились. Установлено, что мальчик катался на качелях, затем ради интереса сам приложил губы и язык к металлической поверхности. Увидев кровь, испугался и придумал историю, чтобы привлечь внимание отца", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. В ведомстве также сообщили, что с мальчиком в присутствии матери провели беседу и рекомендовали получить консультацию школьного психолога. Мать школьника записала новое видеообращение, в котором подтвердила выдумку сына. По ее словам, оперативники проверили видеокамеры, которые выходят во двор дома, на записи видно, что мальчика никто не бил. "Сын объяснил мне, что он соврал, чтобы привлечь к себе внимание отца, у меня нет причин этому не верить. Мы с мужем в разводе, и дети думают, что папа их не любит. Уже и таким образом пытается к себе внимание привлечь, в итоге весь город на уши поставил, а папа в больницу к сыну так и не пришёл", - рассказала павлодарка корреспонденту Tengrinews.kz. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПАВЛОДАР PAVLODAR KZ 🇰🇿 (@news_pvl) В полиции заявили, что после выписки мальчика поведение несовершеннолетнего и его матери рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.Однако региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева считает, что этого делать не стоит. "Я не вижу необходимости в рассмотрении персонального дела 7-летнего ребенка на комиссии по делам несовершеннолетних. Психологическое состояние мальчика и без того непростое, и лишнее внимание может оказать негативное воздействие на него", - прокомментировала Шакенева. “Порезали ножницами язык“: казахстанка рассказала о нападении школьников на первоклассника Напомним, ранее мать школьника обратилась в Instagram и попросила откликнуться свидетелей избиения сына и найти его обидчиков. В полиции после обращения женщины завели уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью в отношении заведомо несовершеннолетнего. Инцидент прокомментировали и в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения, сообщив, что дело находится на контроле регионального уполномоченного по правам ребёнка.
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29399
Школьники пытались отрезать язык мальчику в Павлодаре: полиция возбудила уголовное дело
Отправлено: 11.12.25 - 10:46
#9
В любом деле надо разбираться внимательно, с холодной головой, а то можно дел наворотить сгореча. Всегда выслушивать обе стороны.

