maxsaf:



Другая цепочка: вы были против вхождения Крыма в состав России, теперь приходится отдавать Донбасс.

Цитата:Цитата:О как мы выверт то сделали и обозначили себе Великую Победу..А вот я как представитель русского мира, русский, мне больно что меня просто этим вывертом обманули, ни одной поставленной цели и задачи нашим военным руководством выполнено не было, положили 300 тысяч убитыми просто так за руины каких то маленьких городков и деревеньДенацификации нетДемилитаризация?Да Украина сейчас милитаризирована или как там говорится, в сотни раз больше, чем в 22м году!Что там еще?Донбасс, который придется восстанавливать с нелояльным к нам населением, у нас своих полно городков еще хуже чем в Донбассе, выходит свои отстраивать лачуги в той же Якутии не станем?Смысл того, что мы ценой огромных смертей взяли кусочек Украины и теперь украинцы, хотя наши чиновники говорят что такой нации не существует, тогда западненцы русские теперь нас ненавидят всей душой, если они раньше были хоть как то лояльны к нам чисто русским, то сейчас вообще никакЭто невозможно преподать за Победу, это полнейшее поражение и уже наши известные Зет военблогеры, включая Максима Калашникова, прямо признают это.Если кому то хочется обмануть себя, обманывайтесь, а я вижу только поражение