Отправлено: 10.12.25 - 16:17
Просто Трамп понимает, что поддержка Зеленского, какой бы она не была - не приведет к победе Украины, поэтому он и решает не тратить ресурсы впустую. Всегда держите в уме аксиому: "Ядерная держава не может проиграть войну в одиночку". Исходя из этого очевидного факта все остальные действия вам покажутся вполне закономерными. У Байден была цель истощение России. Никто в здравом уме не ставит целью победу над Россией на поле боя.
Для Трампа сейчас очень важно поддержать Путина, тогда его собственная намечающаяся войнушка с Венесуэлой останется практически незамеченной!
Просто Трамп понимает, что поддержка Зеленского, какой бы она не была - не приведет к победе Украины, поэтому он и решает не тратить ресурсы впустую. Всегда держите в уме аксиому: "Ядерная держава не может проиграть войну в одиночку". Исходя из этого очевидного факта все остальные действия вам покажутся вполне закономерными. У Байден была цель истощение России. Никто в здравом уме не ставит целью победу над Россией на поле боя.
Отправлено: 10.12.25 - 16:21
Другая цепочка: вы были против вхождения Крыма в состав России, теперь приходится отдавать Донбасс. Значит вы виноваты в потере Донбасса
Простая логическая цепочка; вас(не конкретно Вам) нравится политика Путина, ему нравится убивать украинцев(вероятно для него это не люди, раз по ТВ всегда избегают называть ВСУ даже военнослужащими, обычно это нацисты или боевики), значит вы людоед!
Простая логическая цепочка; вас(не конкретно Вам) нравится политика Путина, ему нравится убивать украинцев(вероятно для него это не люди, раз по ТВ всегда избегают называть ВСУ даже военнослужащими, обычно это нацисты или боевики), значит вы людоед!
Другая цепочка: вы были против вхождения Крыма в состав России, теперь приходится отдавать Донбасс. Значит вы виноваты в потере Донбасса
Отправлено: 10.12.25 - 16:59
О как мы выверт то сделали и обозначили себе Великую Победу..
А вот я как представитель русского мира, русский, мне больно что меня просто этим вывертом обманули, ни одной поставленной цели и задачи нашим военным руководством выполнено не было, положили 300 тысяч убитыми просто так за руины каких то маленьких городков и деревень
Денацификации нет
Демилитаризация?
Да Украина сейчас милитаризирована или как там говорится, в сотни раз больше, чем в 22м году!
Что там еще?
Донбасс, который придется восстанавливать с нелояльным к нам населением, у нас своих полно городков еще хуже чем в Донбассе, выходит свои отстраивать лачуги в той же Якутии не станем?
Смысл того, что мы ценой огромных смертей взяли кусочек Украины и теперь украинцы, хотя наши чиновники говорят что такой нации не существует, тогда западненцы русские теперь нас ненавидят всей душой, если они раньше были хоть как то лояльны к нам чисто русским, то сейчас вообще никак
Это невозможно преподать за Победу, это полнейшее поражение и уже наши известные Зет военблогеры, включая Максима Калашникова, прямо признают это.
Если кому то хочется обмануть себя, обманывайтесь, а я вижу только поражение
maxsaf:
Другая цепочка: вы были против вхождения Крыма в состав России, теперь приходится отдавать Донбасс.
О как мы выверт то сделали и обозначили себе Великую Победу..
А вот я как представитель русского мира, русский, мне больно что меня просто этим вывертом обманули, ни одной поставленной цели и задачи нашим военным руководством выполнено не было, положили 300 тысяч убитыми просто так за руины каких то маленьких городков и деревень
Денацификации нет
Демилитаризация?
Да Украина сейчас милитаризирована или как там говорится, в сотни раз больше, чем в 22м году!
Что там еще?
Донбасс, который придется восстанавливать с нелояльным к нам населением, у нас своих полно городков еще хуже чем в Донбассе, выходит свои отстраивать лачуги в той же Якутии не станем?
Смысл того, что мы ценой огромных смертей взяли кусочек Украины и теперь украинцы, хотя наши чиновники говорят что такой нации не существует, тогда западненцы русские теперь нас ненавидят всей душой, если они раньше были хоть как то лояльны к нам чисто русским, то сейчас вообще никак
Это невозможно преподать за Победу, это полнейшее поражение и уже наши известные Зет военблогеры, включая Максима Калашникова, прямо признают это.
Если кому то хочется обмануть себя, обманывайтесь, а я вижу только поражение
Отправлено: 10.12.25 - 18:01
Как созвучно:"«Україна понад усе!»(Украина превыше всего!)
Russia,Russia uber alles?
Russia,Russia uber alles?
Как созвучно:"«Україна понад усе!»(Украина превыше всего!)
Отправлено: 10.12.25 - 19:16
Этих целей тоже не было. В их появлении виноват Саба. Щас напишу исправленную цепочку:
Исправленная цепочка: вы были против вхождения Крыма в состав России, потом появились цели, а теперь приходится отдавать Донбасс. Значит вы виноваты в потере Донбасса и в появлении целей.
ни одной поставленной цели и задачи нашим военным руководством выполнено не было
ни одной поставленной цели и задачи нашим военным руководством выполнено не было
Этих целей тоже не было. В их появлении виноват Саба. Щас напишу исправленную цепочку:
Исправленная цепочка: вы были против вхождения Крыма в состав России, потом появились цели, а теперь приходится отдавать Донбасс. Значит вы виноваты в потере Донбасса и в появлении целей.
Отправлено: 10.12.25 - 19:18
Шо, нацисты так и ходят в Украине с факельными шествиями?
Денацификации нет
Денацификации нет
Шо, нацисты так и ходят в Украине с факельными шествиями?
Отправлено: 10.12.25 - 21:58
Вот надыбал:
В январе 2025 года во Львове прошло факельное шествие в честь дня рождения Степан Бандера — участники прошли по центральным улицам города с факелами и флагами.
Шо, нацисты так и ходят в Украине с факельными шествиями?
Вот надыбал:
В январе 2025 года во Львове прошло факельное шествие в честь дня рождения Степан Бандера — участники прошли по центральным улицам города с факелами и флагами.
Отправлено: 10.12.25 - 22:48
Чё ты сразу наговариваешь, может это простые ребята прогулялись, днюху отметили по-своему, чё это они сразу нацистами у тебя стали?
В январе 2025 года во Львове прошло факельное шествие в честь дня рождения Степан Бандера — участники прошли по центральным улицам города с факелами и флагами.
В январе 2025 года во Львове прошло факельное шествие в честь дня рождения Степан Бандера — участники прошли по центральным улицам города с факелами и флагами.
Чё ты сразу наговариваешь, может это простые ребята прогулялись, днюху отметили по-своему, чё это они сразу нацистами у тебя стали?
Отправлено: 10.12.25 - 23:05
Разумеется это нацисты и что, они уничтожены, всех вычислили и убили каким то образом?
Потому и говорю, нас, русских, кто то обманул, не справившись с военными задачами совсем.
А главнокомандующий попер наших русских парней в 2022м с пластиковыми бронежилетами и виновен в смерти десятков тысяч наших пацанов, и даже сейчас у наших героев нет элементарного белья, как трусы и носки, о чем говорит наш русский военблогер Подоляка
Чё ты сразу наговариваешь, может это простые ребята прогулялись, днюху отметили по-своему, чё это они сразу нацистами у тебя стали?
Разумеется это нацисты и что, они уничтожены, всех вычислили и убили каким то образом?
Потому и говорю, нас, русских, кто то обманул, не справившись с военными задачами совсем.
А главнокомандующий попер наших русских парней в 2022м с пластиковыми бронежилетами и виновен в смерти десятков тысяч наших пацанов, и даже сейчас у наших героев нет элементарного белья, как трусы и носки, о чем говорит наш русский военблогер Подоляка
Отправлено: 11.12.25 - 00:46
Саба, у вас ещё есть вопросы по поводу причин СВО?
Разумеется это нацисты
Разумеется это нацисты
Саба, у вас ещё есть вопросы по поводу причин СВО?
Отправлено: 11.12.25 - 07:23
А их и не было! Решили Сибирь другу СИ оставить, там холодно, а на Украине тепло и земли чернозёмные, палку воткни ,зацветёт!
А про нацистов, болею за московский ЦСКА с детства, регулярно читаю комментарии болельщиков. Нацистов там , нацист на нацисте сидит и нацистом погоняет! Может там надо было денацификацию проводить, а не в соседней стране?
Хотя именно жажда наживы и новых территорий послужила причиной не только СВО, но и Великого переселения народов!Просто тогда не принято было заворачивать обычное ограбление соседа в красивую обёртку трёх Д! А сейчас очень надо, всё таки в 21веке живём, если убиваем людей, то убиваем "цивилизованно", сжигаем "Солнцепёком" чтобы даже ДНК не осталось!
вопросы по поводу причин СВО?
вопросы по поводу причин СВО?
А их и не было! Решили Сибирь другу СИ оставить, там холодно, а на Украине тепло и земли чернозёмные, палку воткни ,зацветёт!
А про нацистов, болею за московский ЦСКА с детства, регулярно читаю комментарии болельщиков. Нацистов там , нацист на нацисте сидит и нацистом погоняет! Может там надо было денацификацию проводить, а не в соседней стране?
Хотя именно жажда наживы и новых территорий послужила причиной не только СВО, но и Великого переселения народов!Просто тогда не принято было заворачивать обычное ограбление соседа в красивую обёртку трёх Д! А сейчас очень надо, всё таки в 21веке живём, если убиваем людей, то убиваем "цивилизованно", сжигаем "Солнцепёком" чтобы даже ДНК не осталось!
Отправлено: 11.12.25 - 07:27
Нет, видимо не было у Вас такого замечательного преподователя по логике как у нас в институте, а может Вы вообще логике не обучались? Есть у меня такое подозрение!
вы были против вхождения Крыма в состав России, теперь приходится отдавать Донбасс.
вы были против вхождения Крыма в состав России, теперь приходится отдавать Донбасс.
Нет, видимо не было у Вас такого замечательного преподователя по логике как у нас в институте, а может Вы вообще логике не обучались? Есть у меня такое подозрение!
Отправлено: 11.12.25 - 07:31
Действительно созвучно, разница только в том , что Украина не нападала ни на кого, в отличие от Германии 1939 года и России 2022 года! Ничего личного, только непреложные факты!
Как созвучно:"«Україна понад усе!»(Украина превыше всего!)
Как созвучно:"«Україна понад усе!»(Украина превыше всего!)
Действительно созвучно, разница только в том , что Украина не нападала ни на кого, в отличие от Германии 1939 года и России 2022 года! Ничего личного, только непреложные факты!
Отправлено: 11.12.25 - 10:06
Всё началось опять "День сурка"
А хотите я вам накидаю готовых ссылок с этого же форума,где все уже 3 года каждый день высказались по этому вопросу
что Украина не нападала ни на кого, в отличие от Германии 1939 года и России 2022 года!
что Украина не нападала ни на кого, в отличие от Германии 1939 года и России 2022 года!
Всё началось опять "День сурка"
А хотите я вам накидаю готовых ссылок с этого же форума,где все уже 3 года каждый день высказались по этому вопросу
Отправлено: 11.12.25 - 10:39
Вы в собственных высказываниях противоречий не видите? А они есть.))
Решили Сибирь другу СИ оставить
Решили Сибирь другу СИ оставить
жажда наживы и новых территорий
жажда наживы и новых территорий
Вы в собственных высказываниях противоречий не видите? А они есть.))
