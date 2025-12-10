НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 668 из 669«1...666667668669»
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29399
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.12.25 - 16:17
#10006
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Для Трампа сейчас очень важно поддержать Путина, тогда его собственная намечающаяся войнушка с Венесуэлой останется практически незамеченной!

Просто Трамп понимает, что поддержка Зеленского, какой бы она не была - не приведет к победе Украины, поэтому он и решает не тратить ресурсы впустую. Всегда держите в уме аксиому: "Ядерная держава не может проиграть войну в одиночку". Исходя из этого очевидного факта все остальные действия вам покажутся вполне закономерными. У Байден была цель истощение России. Никто в здравом уме не ставит целью победу над Россией на поле боя.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29399
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.12.25 - 16:21
#10007
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Простая логическая цепочка; вас(не конкретно Вам) нравится политика Путина, ему нравится убивать украинцев(вероятно для него это не люди, раз по ТВ всегда избегают называть ВСУ даже военнослужащими, обычно это нацисты или боевики), значит вы людоед!

Другая цепочка: вы были против вхождения Крыма в состав России, теперь приходится отдавать Донбасс. Значит вы виноваты в потере Донбасса 8-)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46624
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.12.25 - 16:59
#10008
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Другая цепочка: вы были против вхождения Крыма в состав России, теперь приходится отдавать Донбасс.

О как мы выверт то сделали и обозначили себе Великую Победу..
А вот я как представитель русского мира, русский, мне больно что меня просто этим вывертом обманули, ни одной поставленной цели и задачи нашим военным руководством выполнено не было, положили 300 тысяч убитыми просто так за руины каких то маленьких городков и деревень
Денацификации нет
Демилитаризация?
Да Украина сейчас милитаризирована или как там говорится, в сотни раз больше, чем в 22м году!
Что там еще?
Донбасс, который придется восстанавливать с нелояльным к нам населением, у нас своих полно городков еще хуже чем в Донбассе, выходит свои отстраивать лачуги в той же Якутии не станем?
Смысл того, что мы ценой огромных смертей взяли кусочек Украины и теперь украинцы, хотя наши чиновники говорят что такой нации не существует, тогда западненцы русские теперь нас ненавидят всей душой, если они раньше были хоть как то лояльны к нам чисто русским, то сейчас вообще никак
Это невозможно преподать за Победу, это полнейшее поражение и уже наши известные Зет военблогеры, включая Максима Калашникова, прямо признают это.
Если кому то хочется обмануть себя, обманывайтесь, а я вижу только поражение
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4396
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.12.25 - 18:01
#10009
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Russia,Russia uber alles?


Как созвучно:"«Україна понад усе!»(Украина превыше всего!)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29399
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.12.25 - 19:16
#10010
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
ни одной поставленной цели и задачи нашим военным руководством выполнено не было

Этих целей тоже не было. В их появлении виноват Саба. Щас напишу исправленную цепочку:

Исправленная цепочка: вы были против вхождения Крыма в состав России, потом появились цели, а теперь приходится отдавать Донбасс. Значит вы виноваты в потере Донбасса и в появлении целей. 8-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29399
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.12.25 - 19:18
#10011
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Денацификации нет

Шо, нацисты так и ходят в Украине с факельными шествиями?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46624
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.12.25 - 21:58
#10012
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Шо, нацисты так и ходят в Украине с факельными шествиями?

Вот надыбал:

В январе 2025 года во Львове прошло факельное шествие в честь дня рождения Степан Бандера — участники прошли по центральным улицам города с факелами и флагами.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29399
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.12.25 - 22:48
#10013
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
В январе 2025 года во Львове прошло факельное шествие в честь дня рождения Степан Бандера — участники прошли по центральным улицам города с факелами и флагами.

Чё ты сразу наговариваешь, может это простые ребята прогулялись, днюху отметили по-своему, чё это они сразу нацистами у тебя стали?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46624
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.12.25 - 23:05
#10014
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Чё ты сразу наговариваешь, может это простые ребята прогулялись, днюху отметили по-своему, чё это они сразу нацистами у тебя стали?

Разумеется это нацисты и что, они уничтожены, всех вычислили и убили каким то образом?
Потому и говорю, нас, русских, кто то обманул, не справившись с военными задачами совсем.
А главнокомандующий попер наших русских парней в 2022м с пластиковыми бронежилетами и виновен в смерти десятков тысяч наших пацанов, и даже сейчас у наших героев нет элементарного белья, как трусы и носки, о чем говорит наш русский военблогер Подоляка
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29399
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.12.25 - 00:46
#10015
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Разумеется это нацисты

Саба, у вас ещё есть вопросы по поводу причин СВО?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8430
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.12.25 - 07:23
#10016
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
вопросы по поводу причин СВО?

А их и не было! Решили Сибирь другу СИ оставить, там холодно, а на Украине тепло и земли чернозёмные, палку воткни ,зацветёт!
А про нацистов, болею за московский ЦСКА с детства, регулярно читаю комментарии болельщиков. Нацистов там , нацист на нацисте сидит и нацистом погоняет! Может там надо было денацификацию проводить, а не в соседней стране?
Хотя именно жажда наживы и новых территорий послужила причиной не только СВО, но и Великого переселения народов!Просто тогда не принято было заворачивать обычное ограбление соседа в красивую обёртку трёх Д! А сейчас очень надо, всё таки в 21веке живём, если убиваем людей, то убиваем "цивилизованно", сжигаем "Солнцепёком" чтобы даже ДНК не осталось!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8430
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.12.25 - 07:27
#10017
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
вы были против вхождения Крыма в состав России, теперь приходится отдавать Донбасс.

Нет, видимо не было у Вас такого замечательного преподователя по логике как у нас в институте, а может Вы вообще логике не обучались? Есть у меня такое подозрение!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8430
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.12.25 - 07:31
#10018
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Как созвучно:"«Україна понад усе!»(Украина превыше всего!)

Действительно созвучно, разница только в том , что Украина не нападала ни на кого, в отличие от Германии 1939 года и России 2022 года! Ничего личного, только непреложные факты!
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10464
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.12.25 - 10:06
#10019
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
что Украина не нападала ни на кого, в отличие от Германии 1939 года и России 2022 года!

Всё началось опять "День сурка" :lol:
А хотите я вам накидаю готовых ссылок с этого же форума,где все уже 3 года каждый день высказались по этому вопросу :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29399
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.12.25 - 10:39
#10020
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Решили Сибирь другу СИ оставить


Цитата:
saba:
жажда наживы и новых территорий


Вы в собственных высказываниях противоречий не видите? А они есть.))
Профайл
Страница 668 из 669«1...666667668669»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 40
Зарегистрированные пользователи: Тимур Гафуров, Rexyn

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS