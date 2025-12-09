Re: Крупные штрафы заплатили аэропорт в Костанае и начальник...

Отправлено: - 17:44

Наконец-то в гос-ве стали понимать, что пора уже от болтовни переходить к строгому контролю во всех сферах жизнедеятельности страны, при этом уже необходимо власть применять в импортозависимом гос-ве, иначе никогда не будет независимой экспортной страны, которая будет производить свои товары на внешний рынок, чтобы не развалить экономику и не раздарить, имеющиеся пока природные ресурсы!