≡ Крупные штрафы заплатили аэропорт в Костанае и начальник отдела ЖКХ в Рудном. За что их наказали?
 
 
20.12.07
53121
Крупные штрафы заплатили аэропорт в Костанае и начальник отдела ЖКХ в Рудном. За что их наказали?
Отправлено: 09.12.25 - 17:44
Руководителя отдела ЖКХ оштрафовали на 825 000 тенге, которые он уже уплатил. Куда более крупный штраф выписали АО «Костанайский международный аэропорт им. Ахмета Байтурсынова» - 8 421 000 тенге. Кроме того, у предприятия конфисковали монопольный доход.
15.12.23
1219
Re: Крупные штрафы заплатили аэропорт в Костанае и начальник...
Отправлено: 09.12.25 - 17:44
Наконец-то в гос-ве стали понимать, что пора уже от болтовни переходить к строгому контролю во всех сферах жизнедеятельности страны, при этом уже необходимо власть применять в импортозависимом гос-ве, иначе никогда не будет независимой экспортной страны, которая будет производить свои товары на внешний рынок, чтобы не развалить экономику и не раздарить, имеющиеся пока природные ресурсы!
31.05.18
1517
Re: Крупные штрафы заплатили аэропорт в Костанае и начальник...
Отправлено: 11.12.25 - 00:30
С банками и "автопроизводителями" также не хотите? :lol: Там рентабельность в разы выше жалких 11%
