Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
maxsaf
maxsaf
27.05.18
29396
Флуд и оффтопик (часть 9)
10.12.25 - 16:17
#10006
Цитата:
saba:
Для Трампа сейчас очень важно поддержать Путина, тогда его собственная намечающаяся войнушка с Венесуэлой останется практически незамеченной!

Просто Трамп понимает, что поддержка Зеленского, какой бы она не была - не приведет к победе Украины, поэтому он и решает не тратить ресурсы впустую. Всегда держите в уме аксиому: "Ядерная держава не может проиграть войну в одиночку". Исходя из этого очевидного факта все остальные действия вам покажутся вполне закономерными. У Байден была цель истощение России. Никто в здравом уме не ставит целью победу над Россией на поле боя.
maxsaf
maxsaf
27.05.18
29396
Флуд и оффтопик (часть 9)
10.12.25 - 16:21
#10007
Цитата:
saba:
Простая логическая цепочка; вас(не конкретно Вам) нравится политика Путина, ему нравится убивать украинцев(вероятно для него это не люди, раз по ТВ всегда избегают называть ВСУ даже военнослужащими, обычно это нацисты или боевики), значит вы людоед!

Другая цепочка: вы были против вхождения Крыма в состав России, теперь приходится отдавать Донбасс. Значит вы виноваты в потере Донбасса 8-)
1
111
17.01.12
46622
Флуд и оффтопик (часть 9)
10.12.25 - 16:59
#10008
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Другая цепочка: вы были против вхождения Крыма в состав России, теперь приходится отдавать Донбасс.

О как мы выверт то сделали и обозначили себе Великую Победу..
А вот я как представитель русского мира, русский, мне больно что меня просто этим вывертом обманули, ни одной поставленной цели и задачи нашим военным руководством выполнено не было, положили 300 тысяч убитыми просто так за руины каких то маленьких городков и деревень
Денацификации нет
Демилитаризация?
Да Украина сейчас милитаризирована или как там говорится, в сотни раз больше, чем в 22м году!
Что там еще?
Донбасс, который придется восстанавливать с нелояльным к нам населением, у нас своих полно городков еще хуже чем в Донбассе, выходит свои отстраивать лачуги в той же Якутии не станем?
Смысл того, что мы ценой огромных смертей взяли кусочек Украины и теперь украинцы, хотя наши чиновники говорят что такой нации не существует, тогда западненцы русские теперь нас ненавидят всей душой, если они раньше были хоть как то лояльны к нам чисто русским, то сейчас вообще никак
Это невозможно преподать за Победу, это полнейшее поражение и уже наши известные Зет военблогеры, включая Максима Калашникова, прямо признают это.
Если кому то хочется обмануть себя, обманывайтесь, а я вижу только поражение
таноми52
таноми52
08.02.17
4396
Флуд и оффтопик (часть 9)
10.12.25 - 18:01
#10009
Цитата:
saba:
Russia,Russia uber alles?


Как созвучно:"«Україна понад усе!»(Украина превыше всего!)
maxsaf
maxsaf
27.05.18
29396
Флуд и оффтопик (часть 9)
10.12.25 - 19:16
#10010
Цитата:
111:
ни одной поставленной цели и задачи нашим военным руководством выполнено не было

Этих целей тоже не было. В их появлении виноват Саба. Щас напишу исправленную цепочку:

Исправленная цепочка: вы были против вхождения Крыма в состав России, потом появились цели, а теперь приходится отдавать Донбасс. Значит вы виноваты в потере Донбасса и в появлении целей. 8-)
maxsaf
maxsaf
27.05.18
29396
Флуд и оффтопик (часть 9)
10.12.25 - 19:18
#10011
Цитата:
111:
Денацификации нет

Шо, нацисты так и ходят в Украине с факельными шествиями?
1
111
17.01.12
46622
Флуд и оффтопик (часть 9)
10.12.25 - 21:58
#10012
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Шо, нацисты так и ходят в Украине с факельными шествиями?

Вот надыбал:

В январе 2025 года во Львове прошло факельное шествие в честь дня рождения Степан Бандера — участники прошли по центральным улицам города с факелами и флагами.
maxsaf
maxsaf
27.05.18
29396
Флуд и оффтопик (часть 9)
10.12.25 - 22:48
#10013
Цитата:
111:
В январе 2025 года во Львове прошло факельное шествие в честь дня рождения Степан Бандера — участники прошли по центральным улицам города с факелами и флагами.

Чё ты сразу наговариваешь, может это простые ребята прогулялись, днюху отметили по-своему, чё это они сразу нацистами у тебя стали?
1
111
17.01.12
46622
Флуд и оффтопик (часть 9)
10.12.25 - 23:05
#10014
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Чё ты сразу наговариваешь, может это простые ребята прогулялись, днюху отметили по-своему, чё это они сразу нацистами у тебя стали?

Разумеется это нацисты и что, они уничтожены, всех вычислили и убили каким то образом?
Потому и говорю, нас, русских, кто то обманул, не справившись с военными задачами совсем.
А главнокомандующий попер наших русских парней в 2022м с пластиковыми бронежилетами и виновен в смерти десятков тысяч наших пацанов, и даже сейчас у наших героев нет элементарного белья, как трусы и носки, о чем говорит наш русский военблогер Подоляка
maxsaf
maxsaf
27.05.18
29396
Флуд и оффтопик (часть 9)
11.12.25 - 00:46
#10015
Цитата:
111:
Разумеется это нацисты

Саба, у вас ещё есть вопросы по поводу причин СВО?
