Авиабилеты могут подорожать: в Минтранспорта назвали причину
 
 
Авиабилеты могут подорожать: в Минтранспорта назвали причину
Отправлено: 10.12.25 - 20:26
В Казахстане предложено внедрить полностью возвратные авиабилеты, такая норма предусмотрена в новом законопроекте о защите прав потребителей. В Минтранспорте предупредили, что, если пассажиры смогут возвращать билеты без убытков, это отразится на цене авиаперелётов.
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
904
Re: Авиабилеты могут подорожать: в Минтранспорта назвали причину
Отправлено: 10.12.25 - 20:26
Отправлено: 10.12.25 - 20:26
#1
компании себе в убыток не будут работать. Но налицо элемент несправедливости. С какого перепугу я буду доплачивать за того, кто отказался. Пусть изыскивают внутренние резервы.
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
904
Re: Авиабилеты могут подорожать: в Минтранспорта назвали причину
Отправлено: 10.12.25 - 20:29
Отправлено: 10.12.25 - 20:29
#2
а если по новым ценам распродадут все билеты и самолет будет полным, т.е. отказников не будет, то тогда компания при неплохом наваре окажется. Возврата же не будет за переплату. Цена будет узаконена
