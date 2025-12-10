Re: Авиабилеты могут подорожать: в Минтранспорта назвали причину

Отправлено: - 20:29

а если по новым ценам распродадут все билеты и самолет будет полным, т.е. отказников не будет, то тогда компания при неплохом наваре окажется. Возврата же не будет за переплату. Цена будет узаконена