Юношеский турнир по футболу, посвященный памяти первого директора ФК «Тобол», прошел в Костанае
В соревнованиях, входящих в республиканский календарь и прошедших при поддержке Федерации футбола Костанайской области, приняли участие десять команд, составленные из игроков 2013 г.р. и моложе. Участие футболистов из Татарстана придало им международный формат.
давно уже не был на родине,
даже не знал что его уже нет.
Светлая Память.
