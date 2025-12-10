НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
"Проезд становится невозможным". Разбитые дороги в п. Тобол Костанайской области - признанный всеми факт. Что с этим делать?
 
 
"Проезд становится невозможным". Разбитые дороги в п. Тобол Костанайской области - признанный всеми факт. Что с этим делать?
Отправлено: 10.12.25 - 17:02
Отправлено: 10.12.25 - 17:02
На годовое содержание всех дорог посёлка, включая профилирование 42 км полотна, выделено всего 900 тыс. тенге, что, подчеркнули в акимате, недостаточно для полноценного ремонта.
Re: "Проезд становится невозможным". Разбитые дороги в...
Отправлено: 10.12.25 - 17:02
Современную улицу Болашак переименовали до этого в связи с "прощаением" с советским прошлым. И что, по Болашаку сталу лучше ездить???? Ономастов на дороги- пусть дороги отсыпают!!!! Чтобы в современном Казахстане было лучше, чем в советском таком ненавидимом прошлом....
