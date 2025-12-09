Президент Украины Владимир Зеленский ответил на призыв американского лидера Дональда Трампа провести президентские выборы. Его слова передает «РБК-Украина». «Я всегда готов», — заявил украинский лидер.
Почитайте отклики простых украинцев типа :" Он совсем тупой? Как выборы проводить, когда каждый день бомбят?"! Ну и от меня! Трампу просто пофигу украинские законы и Конституция Украины, в которой чётко запрещено провводить выборы во время войны! У Трампа просто зудит в левой пятке за которую вёревку Уиткофф привязал и за которую постоянно дёргает Путин из Кремля! Иначе просто невозможно объяснить, как Трамп в переговорах послушно озвучивает все российские требования! И территории России отдай и президента поменяй! такая кукла-марионетка сейчас в Белом Доме сидит.
А в чём Ваша заинтересованность в перевыборах в Украине? Думаете следующий президент окажется предателем и разрешит агрессору дербанить страну по кусочкам? Russia,Russia uber alles? То бишь интересы России превыше всего?
saba: Почитайте отклики простых украинцев типа :" Он совсем тупой? Как выборы проводить, когда каждый день бомбят?"!
Это они так о своем президенте говорят, который ответил "Я всегда готов"? Он же не ответил типа не могу, нельзя и все такое. Значит вариантов два - либо реально может, либо реально не осознает, что говорит.
Кто решает, кто ошибся? Вы, собственной персоной? Цитата:
maxsaf: вы изначально неправильную точку отсчёта выбрали. В моей системе координат это не просто возможно, а даже неизбежно.
Так у Вас точка отсчёта:" Кто сильнее ,то и прав"!, у меня в приоритетете мир"! Неизвестно , конечно кто прав, всё дело в том что в Вашей системе координат человеческие потери неизбежны и они входят в решение уравнения, а в моей они возможны,но не неизбежны!"
Простая логическая цепочка; вас(не конкретно Вам) нравится политика Путина, ему нравится убивать украинцев(вероятно для него это не люди, раз по ТВ всегда избегают называть ВСУ даже военнослужащими, обычно это нацисты или боевики), значит вы людоед!
