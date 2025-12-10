НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ На свободу – с чистой прибылью. В костанайской «четвёрке» открылись два производственных цеха для осуждённых
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53116
На свободу – с чистой прибылью. В костанайской «четвёрке» открылись два производственных цеха для осуждённых
Отправлено: 10.12.25 - 13:12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В РГУ «Учреждение № 38» КУИС МВД РК, известном под названием «четвёрка», группе депутатов облмаслихата и журналистам показали два новых производственных цеха. Главная цель этой работы, говорят здесь, ресоциализация осуждённых и снижение уровня рецидива.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7898
Re: На свободу – с чистой прибылью. В костанайской «четвёрке»...
Отправлено: 10.12.25 - 13:12
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мой приятель Евгений Киселев отбывает в этих местах уже пять лет,присужденных ему пятнадцать, в его квартире в Рудном происходят интересные события, пока он там кто-то через суд возвращает утраченный срок по приобретению наследства после умерших родителей,отчим внезапно помер на сторожке городского кладбища, брат тоже внезапно помер. Кто-то затеял ремонт в квартире с выносом стен, кто же эти ушлые ребятушки,они думают куда вернется после отсидки Женя Ковалев?
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 110, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 110
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS