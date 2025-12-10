Re: На свободу – с чистой прибылью. В костанайской «четвёрке»...

Отправлено: - 13:12

Мой приятель Евгений Киселев отбывает в этих местах уже пять лет,присужденных ему пятнадцать, в его квартире в Рудном происходят интересные события, пока он там кто-то через суд возвращает утраченный срок по приобретению наследства после умерших родителей,отчим внезапно помер на сторожке городского кладбища, брат тоже внезапно помер. Кто-то затеял ремонт в квартире с выносом стен, кто же эти ушлые ребятушки,они думают куда вернется после отсидки Женя Ковалев?