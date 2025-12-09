НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
таноми52
таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4395
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.12.25 - 16:11
#9991
Хоть и мелковатый был снегопад, но напомнил звезду СССР


maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29392
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.12.25 - 20:23
#9992
Украине необходимо провести президентские выборы, несмотря на продолжающееся военное положение в стране. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico.

Цитата:
Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что у украинского народа должен быть такой выбор


Дональд Трамп

тыц
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29392
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.12.25 - 21:14
#9993
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на призыв американского лидера Дональда Трампа провести президентские выборы. Его слова передает «РБК-Украина». «Я всегда готов», — заявил украинский лидер.

тыц
s
saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8427
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.12.25 - 09:55
#9994
Цитата:
maxsaf:
Дональд Трамп

Почитайте отклики простых украинцев типа :" Он совсем тупой? Как выборы проводить, когда каждый день бомбят?"!
Ну и от меня! Трампу просто пофигу украинские законы и Конституция Украины, в которой чётко запрещено провводить выборы во время войны! У Трампа просто зудит в левой пятке за которую вёревку Уиткофф привязал и за которую постоянно дёргает Путин из Кремля! Иначе просто невозможно объяснить, как Трамп в переговорах послушно озвучивает все российские требования! И территории России отдай и президента поменяй! такая кукла-марионетка сейчас в Белом Доме сидит.
s
saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8427
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.12.25 - 10:06
#9995
Цитата:
maxsaf:

А в чём Ваша заинтересованность в перевыборах в Украине? Думаете следующий президент окажется предателем и разрешит агрессору дербанить страну по кусочкам?
Russia,Russia uber alles? То бишь интересы России превыше всего?

[Исправлено: saba, 10.12.2025 - 11:08]

[Исправлено: saba, 10.12.2025 - 11:09]
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29392
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.12.25 - 11:31
#9996
Цитата:
saba:
Думаете следующий президент окажется предателем и разрешит агрессору дербанить страну по кусочкам?

Зачем это разрешать? Достаточно осознать тот факт, что это уже произошло. Но можно конечно пойти дальше, и ещё сильнее ухудшить положение.
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29392
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.12.25 - 11:35
#9997
Цитата:
saba:
Почитайте отклики простых украинцев типа :" Он совсем тупой? Как выборы проводить, когда каждый день бомбят?"!

Это они так о своем президенте говорят, который ответил "Я всегда готов"? Он же не ответил типа не могу, нельзя и все такое. Значит вариантов два - либо реально может, либо реально не осознает, что говорит.
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29392
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.12.25 - 11:38
#9998
Цитата:
saba:
Трампу просто пофигу украинские законы и Конституция Украины

Берите выше. И уже на этом основании прикидывайте дальнейшее развитие событий. И тогда больше не ошибётесь.
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29392
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.12.25 - 11:40
#9999
Цитата:
saba:
такая кукла-марионетка сейчас в Белом Доме сидит.

А на Банковой тогда кто сидит? :lol:
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29392
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.12.25 - 11:46
#10000
Цитата:
saba:
Иначе просто невозможно объяснить, как Трамп в переговорах послушно озвучивает все российские требования!

Это в вашей системе координат невозможно, потому что вы изначально неправильную точку отсчёта выбрали. В моей системе координат это не просто возможно, а даже неизбежно.
s
saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8427
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.12.25 - 12:20
#10001
Цитата:
maxsaf:
больше не ошибётесь.

Кто решает, кто ошибся? Вы, собственной персоной?
Цитата:
maxsaf:
вы изначально неправильную точку отсчёта выбрали. В моей системе координат это не просто возможно, а даже неизбежно.

Так у Вас точка отсчёта:" Кто сильнее ,то и прав"!, у меня в приоритетете мир"! Неизвестно , конечно кто прав, всё дело в том что в Вашей системе координат человеческие потери неизбежны и они входят в решение уравнения, а в моей они возможны,но не неизбежны!"
s
saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8427
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.12.25 - 12:23
#10002
Цитата:
maxsaf:

Простая логическая цепочка; вас(не конкретно Вам) нравится политика Путина, ему нравится убивать украинцев(вероятно для него это не люди, раз по ТВ всегда избегают называть ВСУ даже военнослужащими, обычно это нацисты или боевики), значит вы людоед!
s
saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8427
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.12.25 - 12:26
#10003
Это я не Вам! Вы не людоед, у Вас позиция, как у небезывестного персонажа, как раз таки союзника людоеда, наверное поэтому Вы и переехали на Север!
s
saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8427
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.12.25 - 12:59
#10004
Для Трампа сейчас очень важно поддержать Путина, тогда его собственная намечающаяся войнушка с Венесуэлой останется практически незамеченной!
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29392
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.12.25 - 16:08
#10005
Цитата:
saba:
Так у Вас точка отсчёта:" Кто сильнее ,то и прав"!

Вообще-то на этом весь мир и держится, и лично мне это очень не нравится, так как сам себя я к сильным не отношу, но это не отменяет самого устройства мира.

Цитата:
saba:
наверное поэтому Вы и переехали на Север!

Я сейчас живу на пару градусов южнее, чем когда жил в Костанае. Видите, вы даже в этом не правы :lol:
