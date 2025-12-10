НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Выдирать нельзя, а ставить можно? - Спор об ограждении на дворовой парковке в Костанае дошел до суда
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53116
Выдирать нельзя, а ставить можно? - Спор об ограждении на дворовой парковке в Костанае дошел до суда
Отправлено: 10.12.25 - 11:08
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
8 декабря Специализированный суд по административным правонарушениям назначил штраф человеку, который демонтировал металлический барьер, ограждающий на придомовой территории одно из парковочных мест. Сумма к оплате - около 200 000 тенге.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7898
Re: Выдирать нельзя, а ставить можно? - Спор об ограждении на...
Отправлено: 10.12.25 - 11:08
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
 Марат Татаев - действующий судья областного суда, хотя это, с нашей 
когда у меня похитили десятки метров ограждения не было столько шуму, а тут еще такое решение
Профайл Посетить вебсайт
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1516
Re: Выдирать нельзя, а ставить можно? - Спор об ограждении на...
Отправлено: 10.12.25 - 12:35
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Марат Татаев - действующий судья областного суда, хотя это, с нашей


Все равны перед законом, но кто-то всегда ровнее :lol:
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8427
Re: Выдирать нельзя, а ставить можно? - Спор об ограждении на...
Отправлено: 10.12.25 - 12:56
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
кто-то всегда ровнее

Не, он просто выпрямился!И для здоровья и для правосудия всегда важна правильная осанка!
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
901
Re: Выдирать нельзя, а ставить можно? - Спор об ограждении на...
Отправлено: 10.12.25 - 14:07
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а что вы хотите в наше время и в нашем городе. Безумная стройка, точечные застройки -вот визитная карточка нашего города. Властям и строительным фримам по барабану где и как, вернее им выгодно строить в центре- там всегда дороже можно продать обьект. А то что потом нет ни дворов, ни парковок ни элементарной инфраструктуры им плевать. Главное прибыль. А жильцы потом меж собой бодаются за место под солнцем в виде парковочной точки. И пусть бодаются, пусть тратят силы и время друг на друга, зато к властям не дотягиваются. Может и в этом смысл нынешней внутренней политики? Мы грыземся друг с другом по многочисленным поводам, а первопричину упускаем. Может надо паузу взять и подумать. а?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 110, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 110
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS