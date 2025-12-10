Re: Выдирать нельзя, а ставить можно? - Спор об ограждении на...

14:07

Ну а что вы хотите в наше время и в нашем городе. Безумная стройка, точечные застройки -вот визитная карточка нашего города. Властям и строительным фримам по барабану где и как, вернее им выгодно строить в центре- там всегда дороже можно продать обьект. А то что потом нет ни дворов, ни парковок ни элементарной инфраструктуры им плевать. Главное прибыль. А жильцы потом меж собой бодаются за место под солнцем в виде парковочной точки. И пусть бодаются, пусть тратят силы и время друг на друга, зато к властям не дотягиваются. Может и в этом смысл нынешней внутренней политики? Мы грыземся друг с другом по многочисленным поводам, а первопричину упускаем. Может надо паузу взять и подумать. а?