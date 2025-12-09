Отправлено: - 20:23

Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что у украинского народа должен быть такой выбор

Украине необходимо провести президентские выборы, несмотря на продолжающееся военное положение в стране. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico.Цитата:Дональд Трамп