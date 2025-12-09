НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ “Не дадим ни капли воды“ - Бектенов о жёстком контроле в 2026 году
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53111
“Не дадим ни капли воды“ - Бектенов о жёстком контроле в 2026 году
Отправлено: 09.12.25 - 17:36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил о введении жёстких мер контроля в сфере водопользования на фоне затяжного маловодного периода. Он подчеркнул, что вегетационный сезон 2026 года потребует от регионов максимальной дисциплины и строгого соблюдения лимитов.
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1219
Re: “Не дадим ни капли воды“ - Бектенов о жёстком контроле в...
Отправлено: 09.12.25 - 17:36
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора ввести жесточайший контроль за всеми, которые незаконно пользуются ресурсами, и не только водными! Пора уже и власть проявить и к дармоедам, халявщикам, пользующихся госимуществом почти бесплатно. Ведь пользы от них никакой! Иначе никак нельзя, все растащут, а саботажников и дезорганизаторов всех к реальному ответу, в виде приговоров!
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2014
Re: “Не дадим ни капли воды“ - Бектенов о жёстком контроле в...
Отправлено: 09.12.25 - 17:58
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А давайте посмотрим, как товарищ министр будет мыть свой крузак влажными салфетками, в целях экономии воды.

Цитата:
Ключевыми направлениями названы сокращение влаголюбивых культур

Короче оставят нас без растений. Кронированием нас к этому готовили несколько лет. Браво. Нашли способ экономить.

Цитата:
решение уже принято и будет применяться без исключений.

Интересно, если бы слуги народа пахали бы за минимальную зарплату, ими устанавливаемую, насколько бы сократились количество варварских и неадекватных инициатив?
Хотя наверно тогда бы только переименованиями занимались...
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2014
“Не дадим ни капли воды“ - Бектенов о жёстком контроле в 2026 году
Отправлено: 09.12.25 - 18:03
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и так, к слову - в кОстанае любят мыть заборы в дождь, цветочки поливать под дождем, фонтаны включать в дождь - за это кто-нибудь будет отвечать?

[Исправлено: vofkakst, 09.12.2025 - 18:05]
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2190
Re: “Не дадим ни капли воды“ - Бектенов о жёстком контроле в...
Отправлено: 09.12.25 - 20:29
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По его словам, для стабильного прохождения следующего сезона акимам областей необходимо уже сейчас провести ремонт гидротехнических сооружений и ирригационных каналов, находящихся в коммунальной собственности.
.......вся эта болтовня из года в год,дамбы прорывает населённые пункты топит....
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 88, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 88
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS