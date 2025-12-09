НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Сборы от платных парковок будут поступать в бюджет
 
 
N
NG.kz
Сборы от платных парковок будут поступать в бюджет
09.12.25 - 17:22
Земли, выделенные под размещение частных платных парковок в городах Казахстана, будут возвращены в госсобственность. Как сообщил мажилисмен Мурат Абенов, эту норму предложили депутаты и она содержится в проекте Строительного кодекса.
абике
§ абике
Re: Сборы от платных парковок будут поступать в бюджет
09.12.25 - 17:22
Это будет правильное решение! Пора гос-ву получать хотя бы прибыль от стоянок! Рабочие места появятся, контроль за транспортом повседневный! В нашем городе таких мест полно!
