"Нас обманывают": депутат сравнил цены на лоукостеры в Казахстане и Европе
 
 
"Нас обманывают": депутат сравнил цены на лоукостеры в Казахстане и Европе
Отправлено: 09.12.25 - 09:34
Отправлено: 09.12.25 - 09:34
Лоукостеры в Казахстане предлагают слишком дорогие билеты в сравнении с европейскими. Такое мнение выразил депутат Мажилиса Мурат Абенов. Как заявил депутат, авиационную сферу необходимо лучше контролировать: проверять перевозчиков и привлекать к ответственности.
Re: "Нас обманывают": депутат сравнил цены на лоукостеры в...
Отправлено: 09.12.25 - 09:34
Отправлено: 09.12.25 - 09:34
#1
Флай Арыстан - самая ужасная компания в мире. Задержки на 11 часов, вводят в заблуждение пассажиров, сервис ... да какой там вообще сервис. давно пора их трясти.
Re: "Нас обманывают": депутат сравнил цены на лоукостеры в...
Отправлено: 09.12.25 - 11:16
Отправлено: 09.12.25 - 11:16
#2
Как то довелось лететь с Алматы в Костанай на Арыстане который Флай. Первое- в салоне стоял стойкий запах блевотины, как будто ее давно не убирали. Второе- при посадке выяснилось, что продано билетов на 2 больше, чем мест в самолете. Народ был на взводе, потому как одним из этих пассажиров была мама с грудничком, но никто не хотел ей уступать свое место. Третье- когда начали взлетать- раздались таки звуки от фезюляжа самолета (скрипы, стуки) ,что все пассажиры озвучили одну мысль- лишь бы долететь не развалившись в небе.. Слава Богу- долетели...((((
"Нас обманывают": депутат сравнил цены на лоукостеры в Казахстане и Европе
Отправлено: 09.12.25 - 12:32
Отправлено: 09.12.25 - 12:32
#3
Цитата:
Михаил:
на Арыстане

Ой да не выдумывайте. Норм у нас флай,я думаю вы летаете раз в 10 лет и потому не знаете как бывает.
Re: "Нас обманывают": депутат сравнил цены на лоукостеры в...
Отправлено: 09.12.25 - 13:06
Отправлено: 09.12.25 - 13:06
#4
Цитата:
Лоукостеры в Казахстане предлагают слишком дорогие билеты в сравнении с европейскими. Такое мнение выразил депутат Мажилиса Мурат Абенов,

Каждый депутат пиарится. Купи себе самолёт или автомобиль и перевози всех пассажиров бесплатно
Re: "Нас обманывают": депутат сравнил цены на лоукостеры в...
Отправлено: 09.12.25 - 13:10
Отправлено: 09.12.25 - 13:10
#5
Цитата:
Михаил:
Как то довелось лететь с Алматы в Костанай на Арыстане который Флай. Первое- в салоне стоял стойкий запах блевотины, как будто ее давно не убирали. Второе- при посадке выяснилось, что продано билетов на 2 больше, чем мест в самолете. Народ был на взводе,


Фантазёр! Вам надо басни писать..а не комментарии тут. Между Алматой и Костанаем летает один и тот же самолёт, сколько летаю никогда такого не было.
