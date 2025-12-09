Отправлено: - 13:10

Михаил:

Как то довелось лететь с Алматы в Костанай на Арыстане который Флай. Первое- в салоне стоял стойкий запах блевотины, как будто ее давно не убирали. Второе- при посадке выяснилось, что продано билетов на 2 больше, чем мест в самолете. Народ был на взводе,

Цитата:Фантазёр! Вам надо басни писать..а не комментарии тут. Между Алматой и Костанаем летает один и тот же самолёт, сколько летаю никогда такого не было.