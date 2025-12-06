НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Стоит ли драться из-за пустого бумажного стаканчика?
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53108
Юрий БОНДАРЕНКО: Стоит ли драться из-за пустого бумажного стаканчика?
Отправлено: 06.12.25 - 09:31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как говорится, опять двадцать пять. Опять о скандале в Рудном из-за очередной кампании переименований улиц. Удручает искусственность и ожесточенность самого конфликта, напомнившего мне то, как я совсем шкетиком подрался с каким-то таким же из-за совершенно никчемного бумажного стаканчика из-под мороженого, и нас растащила какая-то женщина.
Читать новость

s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8420
Юрий БОНДАРЕНКО: Стоит ли драться из-за пустого бумажного стаканчика?
Отправлено: 09.12.25 - 10:05
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
Тот исторический факт, что Новгород, Киев, Москва, Санкт-Петербург - столицы одного государства в разные периоды его развития, их никак не интересует.

Стесняюсь спросить как называлось государство, где столицей был допустим Новгород? Вы случайно истории не у Мединского с Путиным учились?
Москва, Санкт-Петербург, да это столицы одного государства-Российской империи, Новгород или правильнеее называть Господин Великий Новгород столица боярской республики, Киев-столица Киевской Руси,где тут одно государство то? В годы Российской империи и Новгород и Киев были уже просто провинциальными городами!
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 104, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 104
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS