Skeptic:

Тот исторический факт, что Новгород, Киев, Москва, Санкт-Петербург - столицы одного государства в разные периоды его развития, их никак не интересует.

Цитата:Стесняюсь спросить как называлось государство, где столицей был допустим Новгород? Вы случайно истории не у Мединского с Путиным учились?Москва, Санкт-Петербург, да это столицы одного государства-Российской империи, Новгород или правильнеее называть Господин Великий Новгород столица боярской республики, Киев-столица Киевской Руси,где тут одно государство то? В годы Российской империи и Новгород и Киев были уже просто провинциальными городами!