Лично я не могу жаловаться на наше здравохранение,к участковому врачу записываюсь на неделю вперед, хожу на прием раз в квартал,бесплатные лекарства от гипертонии и сахара получаю регулярно. Как-то ради интереса зашел к знакомой в аптеку, эти же самые лекарства стоят на семьдесят тысяч тг. От такой щедрости я был удивлен. Двум знакомым недавно зашивали в грудь какие-то аппараты, стоимость которых от трех до пять лямов. А бывшей сотруднице поменяли суставы также бесплатно.