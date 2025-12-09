НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Переписка о покупке товара станет юридически значимой: в закон внесут норму для защиты потребителей
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53108
Переписка о покупке товара станет юридически значимой: в закон внесут норму для защиты потребителей
Отправлено: 09.12.25 - 09:50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В законопроект о защите прав потребителей внесли норму, по которой любая переписка о покупке товара или услуги будет считаться частью договора.
Читать новость

директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
990
Re: Переписка о покупке товара станет юридически значимой: в...
Отправлено: 09.12.25 - 09:50
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если потребитель купил товар попользовался и вернул через 13 дней то какие условия?)
а если вернул не тот товар или некомплект, то будет уголовка за кражу?)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 106, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 106
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS