НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Это негативно влияет на фонд": эксперт о частой смене руководства ФСМС
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53108
"Это негативно влияет на фонд": эксперт о частой смене руководства ФСМС
Отправлено: 08.12.25 - 22:57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главной новостью прошлой недели, связанной с казахстанским здравоохранением, стала неожиданная отставка председателя фонда обязательного социального медицинского страхования. Доктор медицинских наук Елжан Биртанов рассказал, как частая смена руководителей фонда может повлиять на систему медстрахования.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2012
Re: "Это негативно влияет на фонд": эксперт о частой...
Отправлено: 08.12.25 - 22:57
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закрыть и разогнать эту контору сомнительной направленности. Только утечка и оседание наших денег по ненашим карманам. Одни хищения, очередная кормушка, очередной рассадник коррупции. Зачем этот фонд нужен? Чтобы у очередного руководителя Лексус появился и он ушел, освободив место для нового счастливого обладателя "служебного" автомобиля.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7894
Re: "Это негативно влияет на фонд": эксперт о частой...
Отправлено: 09.12.25 - 08:45
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лично я не могу жаловаться на наше здравохранение,к участковому врачу записываюсь на неделю вперед, хожу на прием раз в квартал,бесплатные лекарства от гипертонии и сахара получаю регулярно. Как-то ради интереса зашел к знакомой в аптеку, эти же самые лекарства стоят на семьдесят тысяч тг. От такой щедрости я был удивлен. Двум знакомым недавно зашивали в грудь какие-то аппараты, стоимость которых от трех до пять лямов. А бывшей сотруднице поменяли суставы также бесплатно.
Профайл Посетить вебсайт
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8420
Re: "Это негативно влияет на фонд": эксперт о частой...
Отправлено: 09.12.25 - 09:52
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Биртанов последний адекватный министр здравоохранения был , но его чуть не посадили.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 107, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 107
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS