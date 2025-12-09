Re: "Душили пакетом, не давали спать" - О пытках и...

Если полисмены ради своих показателей по мелочи фальсифицируют (покупка пива),что уже говорить о крупных и серьезных делах? Еще лет двадцать назад приходила ко мне в магазин покупательница предпенсионого возраста и рассказывала о найденого в колодце мертвого бомжа,так попросили быть понятыми несколько соседей. Кто же знал,чем это обернется,более сговорчивых тех же соседей уже не просили прийти в морг,а заставили в присутствие прокурора и прочих подтвердить конкретное имя как звали это уже разложившееся тело. Для нас простых и обычных граждан это было что-то на грани!