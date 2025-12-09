НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
"Душили пакетом, не давали спать" - О пытках и фальсификации доказательств заявили дети осужденного за убийство. "НГ" писала об этом процессе
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53108
"Душили пакетом, не давали спать" - О пытках и фальсификации доказательств заявили дети осужденного за убийство. "НГ" писала об этом процессе
Отправлено: 09.12.25 - 08:33
Напомним, Максуту ОМАРОВУ вменяли убийство своего соседа за то, что тот сказал, что бывшая жена первого работает массажисткой в Астане и оказывает интимные услуги. Его признали виновным и приговорили к 11 годам лишения свободы. В суде защитники Омарова доказывали, что признательные показания из него выбили пытками. Эту же позицию озвучили на видео и прислали в редакцию дети Омарова 8 декабря.
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7894
Re: "Душили пакетом, не давали спать" - О пытках и...
Отправлено: 09.12.25 - 08:33
#1
Если полисмены ради своих показателей по мелочи фальсифицируют (покупка пива),что уже говорить о крупных и серьезных делах? Еще лет двадцать назад приходила ко мне в магазин покупательница предпенсионого возраста и рассказывала о найденого в колодце мертвого бомжа,так попросили быть понятыми несколько соседей. Кто же знал,чем это обернется,более сговорчивых тех же соседей уже не просили прийти в морг,а заставили в присутствие прокурора и прочих подтвердить конкретное имя как звали это уже разложившееся тело. Для нас простых и обычных граждан это было что-то на грани!
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2357
Re: "Душили пакетом, не давали спать" - О пытках и...
Отправлено: 09.12.25 - 13:02
#2
Цитата:
сайлау курманов:
Если полисмены ради своих показателей по мелочи фальсифицируют (покупка пива)

Все барыги ради своей выгоды нарушают закон и продают спиртное однозначно. Не надо защищать убийцу. В этой деревне кроме него некому было совершить такое. Как получил срок 11 лет лишения свободы так сразу в отказ пошёл. Раньше надо было думать головой.
