Музыканты в панике: новое требование остановит концерты и тои с нового года
 
 
Музыканты в панике: новое требование остановит концерты и тои с нового года
Отправлено: 07.12.25 - 21:19
4 декабря главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля". В рамках этого документа беспрецедентные в истории страны нововведения получат путевку в жизнь.
Читать новость

Музыканты в панике: новое требование остановит концерты и тои с нового года
Отправлено: 08.12.25 - 16:24
Цитата:
Карачун:
но человек при этом на электрогитаре играет сам, здесь и сейчас, то что не так?

В этом и причуда - он может и не играть вообще, просто рукой махать - новый закон это не запрещает. Петь нельзя под фанеру, а имитировать игру - можно. :lol: ну бред же 8-)
Re: Музыканты в панике: новое требование остановит концерты и...
Отправлено: 08.12.25 - 23:07
Мне пофиг. Те кто к нам приезжает на гастроли, мне они не нравится. А те кто нравится они к нам не приезжают) потому их фанеру давно слушаю на магнитофоне :lol:
