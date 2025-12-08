Отправлено: - 21:08

"Динозавры? Сделаем!" - когда мы встретились, он готовил модель дерева каменноугольного периода для диорам с макетами геохронологии Земли. "Меня зовут Маралбек НУРМАХАНОВ, - представился мастер, - в прошлом я театральный декоратор. А здесь вы увидите всё от Архея до Четвертичного периода".