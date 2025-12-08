НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Деньги на мусор - Суд отменил тариф на его вывоз, но костанайцы уже год платят вдвое больше. Будет ли перерасчет?
 
 
Деньги на мусор - Суд отменил тариф на его вывоз, но костанайцы уже год платят вдвое больше. Будет ли перерасчет?
Отправлено: 08.12.25 - 14:06
Отправлено: 08.12.25 - 14:06
Читатели «НГ» теперь задаются вопросом - вернут ли им разницу за то время, пока они платили по повышенному, признанному незаконным тарифу? Корреспондент «НГ» переадресовал этот вопрос акиму Костаная Марату ЖУНДУБАЕВУ. Вот что он ответил.
Читать новость

Re: Деньги на мусор - Суд отменил тариф на его вывоз, но...
Отправлено: 08.12.25 - 14:06
#1
У нас бабушка соседка не может холодильник так выкинуть, ЗИЛ по моему или что то такое, потому что никто теперь не берется выкидывать его в мусорку, которую облепили камерами и активисты стучат в полицию теперь в онлайн режиме на соседей, кто и что выкинет.
Как вот бабкам больным и одиноким быть?
Re: Деньги на мусор - Суд отменил тариф на его вывоз, но...
Отправлено: 08.12.25 - 14:38
#2
Мусор ладно, не сильно бьёт по карману. Вот с тарифами на интернет бы разобрались прокуроры.
Деньги на мусор - Суд отменил тариф на его вывоз, но костанайцы уже год платят вдвое больше. Будет ли перерасчет?
Отправлено: 08.12.25 - 16:57
#3
Отправлено: 08.12.25 - 16:57
#3
Да связаться с операторами сотовой связи это еще тот квест. Посетить дилерский центр нужно не менее 2 часов, причем Теле 2 и билайн одинаково. Тарифы растут несколько раз за год. Можно было бы сказать раз дорого не пользуйтесь, но сейчас без интернета никуда. Даже коммуналку не оплатишь везде приложения для передачи данных, до операторов не дозвониться. Почему контролирующие органы не хотят навести порядок ?
